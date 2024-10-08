moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

花旗商銀聚焦5產業 助中型企業拓全球

【明報專訊】今年2月接替郭炬廷退休的花旗商業銀行香港區主管鄭再再，接受訪問時表示，她上任後要做的首件事是為花旗商業銀行香港區，建構新聚焦5個重點產業的發展模式，包括消費及零售、工業、數碼科技及通訊、商業及專業服務業，以及醫療保健板塊，並根據各個板塊委任團隊主管以管理及營運專門團隊，協助主要為中型公司的企業客戶，助其於全球各地擴展及捕捉發展機會。

內企將港作海外擴張跳板

鄭再再解釋，就上述重點板塊委任團隊主管以管理及營運專門團隊後，具備行業見解及專業知識的企業客戶經理，可更好地服務企業客戶，而他們亦可與花旗投資銀行內有行業專門知識的客戶經理互相協助，從投行及商業銀行層面更全面地為客戶提供服務。

鄭再再指出，香港作為花旗商業銀行最大的市場之一，在協助內地企業海外擴張，以及海外公司進入中國內地兩方面，扮演着雙重角色。她解釋，內地企業將香港作為海外擴張的跳板（Springboard）。

星馬泰客戶來港 主要為科技公司

另一邊廂，鄭再再提到，香港同時作為海外企業通往中國內地及大灣區發展通道（Gateway），以及進入中國市場的試點，表示留意到許多中型海外企業為打入中國市場，而於香港成立子公司，但當中本地和內地公司仍為花旗商業銀行香港區的最大客戶群。

鄭再再稱，於「東盟—香港走廊」，即總部設東盟、但來港擴展的花旗海外企業客戶當中，包括來自新加坡、泰國及馬來西亞的主要為科技公司，韓國則較多為美容和保健公司。花旗商業銀行香港區來自中東及拉丁美洲的企業客戶數目，近期亦見增長。鄭提到，花旗集團於過去數年才將商業銀行業務擴展至西歐，如德國、西班牙及瑞士等，另今年亦擴展至日本。

中東拉美企業客戶近期見增長

花旗集團目前為年度收入介乎1000萬美元至30億美元的中型公司，提供商業銀行服務。鄭再再稱，過去有花旗旗下企業客戶，之後發展成為獨角獸（估值10億美元以上），她表示，花旗將繼續為本地、內地企業及海外企業提供支援，幫助外國企業進入香港和中國市場，以及助內地企業出海外擴張及國際化。