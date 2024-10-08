moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

市場開始押注「不着陸」 美兩年期債息升破4厘

【明報專訊】美國9月強勁的非農就業數據，令市場重新押注美國經濟「不着陸」（no-landing，指經濟維持增長，而通脹重新抬頭）的情景，使美聯儲的減息空間大減。貨幣市場數據顯示，交易員押注美聯儲11月減息0.25厘的概率降至86%，逾一成概率是利率按兵不動。今年底前的隱含減息幅度首次低於0.5厘，減息預期降至8月初以來最低。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率昨升穿4厘，高見4.026厘。美國10年期國債孳息率亦突破4厘關口，高見4.029厘，創8月初以來高位。

減息預期下滑，令孳息率曲線的關鍵部分再次倒掛。美國兩年期國債孳息率昨一度高於美國10年期國債孳息率，是9月18日以來首次。DWS Americas固定收益主管George Catrambone表示，市場消化了減息幅度較小的預期，可能發生的情况是，美聯儲不再減息，甚至不得不再次加息。美股三大指數昨早段下滑，道指跌逾百點。

油價升3% 布油升穿80美元

隨着市場對美聯儲的減息預期收窄，日圓兌每美元上周急跌4.4%，為2009年12月以來最大單周跌幅。日經指數昨收市升1.8%，收報39,332點，連升3日。中東緊張局勢持續，市場憂慮以色列襲擊伊朗石油設施，國際油價昨晚升逾3%，布蘭特期油升穿每桶80美元，是8月以來首次。

市場原本一直關注美國經濟能否實現「軟着陸」（通脹受控，而經濟未見衰退）。美聯儲也曾表示，隨着遏抑通脹取得進展，其重點將轉向防止就業市場惡化，並在9月先發制人，大幅減息半厘。不過9月非農就業職位增長創6個月新高、失業率意外下滑、經濟穩步擴張，但通脹尚未回落至美聯儲的2%目標，令更多市場人士趨向認為美國面臨經濟「不着陸」的情景。

Brandywine環球投資管理的投資組合經理Tracy Chen稱，美聯儲啟動減息，加上中國的刺激措施，增加了經濟「不着陸」的概率。彭博外匯策略師Alyce Andres表示，通脹仍有可能上升，而少有人擔心就業市場崩潰，經濟動力正處於上升軌道，因此經濟有可能「不着陸」。

高盛降衰退概率至15%

高盛的分析指出，此前已預計債息將逐步上升，9月的非農就業數據可能加速這一進程。高盛首席經濟學家Jan Hatzius表示，已將美國未來12個月陷入衰退的概率，重新下調至15%的長期平均水平。高盛8月初將美國經濟衰退的可能性，由15%上調至25%。隨後由於美國就業市場及零售業數據仍具韌性，於8月中將衰退的可能性下調至20%。

鑑於美國就業市場回穩，投資者重新聚焦於通脹數據。市場預期周四公布的美國9月消費者物價指數（CPI）按月僅升0.1%，升幅將會是3個月來最小。

道富環球市場（State Street Global Markets）股票研究主管Marija Veitmane稱，雖然美股前景仍具建設性，但「在驅動因素方面需要謹慎，因美聯儲可能不會大幅減息」。另高盛將標普500指數今年底的目標由5600點上調至6000點，並將未來12個月標普500指數的目標由6000點上調至6300點，以反映穩定宏觀經濟前景以及企業利潤增長預期。高盛將美企今年每股盈利預測維持在241美元，並將明年每股盈利預測，由256美元上調至268美元，按年升幅達11%。

（綜合報道）

[國際金融]