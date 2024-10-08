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穩定幣USDT受壓 分析：或套現買中國股票

【明報專訊】資金湧入中國股市之際，區塊鏈數據公司Kaiko高級研究分析師Dessislava Aubert指出，自9月底以來，與美元掛鈎的全球最大穩定幣USDT，不時跌穿1美元的基本匯率。

香港加密貨幣交易所Hashkey行政總裁翁曉奇（Livio Weng）表示，若交易員急於將資金兌換回法定貨幣，則可推斷他們正爭相買入中國股票。

在幣安平台，每個USDT可兌換6.78至6.98元人民幣，而在傳統貨幣市場，離岸人民幣兌美元的匯率在7.09左右。由於USDT相對於美元出現折扣，投資者可能會選擇用美元購入USDT，然後兌換成人民幣進行套利，將資金投入中國股市換取更高的回報。

除了散戶以外，一些機構投資者也增持中國股票。加密對冲基金MNNC Group表示，其部分機構投資者客戶也將資金配置轉移到中國股票。

外資大手沽印度股票 或轉湧中國

最新數據顯示，外國機構投資者上周（9月30日至10月4日）沽出約45億美元印度股票，是印度股市歷來最大規模的單周淨沽出，而印度上周只有4個交易日。印度Nifty指數上周跌4.5%，創2022年6月以來最大單周跌幅。

高盛印度交易員Nikhilesh Kasi表示，過去兩周客戶問得最多的問題是，「能否看到資金從印度流向中國？」Kasi稱，有明顯證據表明，資金從印度流向中國，因此當中國股票被追捧，印度股市將變得脆弱。

高盛周末將中國股市的投資評級上調至「增持」（overweight），並預期中國股市還有15%至18%的上漲空間。

（綜合報道）

[國際金融]