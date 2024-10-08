黃雯怡：金蝶有追落後空間

本輪內地的政策轉向可謂意料之外，機構不得不及時追中國資產，另一方面美股互聯網公司估值已較高，面臨一定回吐壓力，中概科技股估值仍處歷史低位，料科技股將繼續領跑大市。SaaS概念板塊此前受內地宏觀經濟環境影響，股價超跌，目前未完全修復，有追落後空間，可留意龍頭個股如金蝶國際（0268）。

股價暫上望15元

金蝶是市場領先的企業軟件供應商和SaaS龍頭，上半年業績受宏觀經濟不景氣、中小企業IT預算趨緊及新訂單增速放緩的影響，營收按年增長11.85%至28.7億元（人民幣，下同），低於市場預期。股東應佔虧損2.18億元，同比縮窄23.2%。

期內，雲訂閱轉型進展良好，雲服務收入同比增長17.2%至23.9億元，佔集團收入的83.2%。公司經營現金流維持在健康水平，管理層預期，維持金蝶在2025年轉為經營盈利的目標沒有改變。

此前受軟件板塊整體超跌影響，金蝶股價一度低至5.26港元，近期雖有所反彈，但今年以來仍跑輸大市。隨美國進入降息周期，加上中國政府推出一攬子刺激政策，有利宏觀環境好轉，金蝶受惠國產替代化和AI技術發展，股價有追落後空間，暫上望15港元。

獨立股評人

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[黃雯怡 股海文蹤]