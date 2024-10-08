梁天卓：子女與父母「斷捨離」 或增政府支出

這樣的故事並不少見。康奈爾大學的一項調查顯示，27%的美國成年人與親近的家人斷絕聯繫，其中大多數是子女主動與父母疏遠。這反映了現代社會強調「做自己」的價值觀，愈來愈多的人選擇擺脫家庭關係，尋求情感上的解脫。

從個人角度來看，這或許是一種解放，但從社會層面來說，對老年人的影響卻不容忽視。傳統上，子女是父母晚年的「保險」，不僅在情感上提供陪伴，還在經濟和生活上給予支持。然而，當子女選擇與父母斷絕關係時，老年人該依靠誰來度過晚年？

老年人無依 社會保障體系添壓

就以香港為例，隨着本港人口老化問題日益嚴重，子女若不再承擔照顧父母的責任，政府養老支出便會因此增加，例如，要求政府增加醫療和長期護理資源的聲音會日益增加等。畢竟，當「子女養老」不再是常態時，社會保障體系將面臨更大壓力。

當然，年輕人也有他們的壓力。現代生活繁忙，許多子女自身都難以應對，更何况還要肩負照顧老人的責任。再加上家庭關係複雜，離婚、再婚等情况使得子女更難處理與父母的關係，選擇遠離也不足為奇。

多年前，一名中大的前同事跟我半開玩笑說他在兒子面前盡量表達自己孝順父母，為的就是將來兒子會「有樣學樣」。其實，維持一個和諧的家庭以及培養與子女的感情可能是更有效的方法。

維克森林大學經濟系副教授 facebook.com/tommyleungpage

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[梁天卓 經濟學爸]