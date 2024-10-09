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發改委：城市更新效益大 成新經濟增長點

標籤：經濟

【明報專訊】國家發改委昨日透露將重點擴大有效投資，而城市更新改造「投資潛力大、經濟社會效益比較明顯」，是下一步地方基礎設施投資的重點方向，未來5年需要改造的城市燃氣、供水排水、供熱等各類地下管網總量近60萬公里，投資總需求約4萬億元（人民幣，下同），強調要充分釋放中國新型城鎮化的巨大潛力，形成新的經濟增長點。

李強：確保出台政策早落實早見效

國務院總理李強昨午主持經濟專家和企業家座談會時說，各方面要深入貫徹黨中央決策部署，努力完成全年經濟社會發展目標任務，要抓緊落實好一攬子增量政策，對已出台的政策加快實施、確保早落實早見效，對正研究的政策盡快提出具體方案；同時，結合謀劃明年經濟工作，研究儲備一批穩經濟、促發展的政策措施，根據經濟形勢變化適時推出。

發改委主任鄭柵潔昨早在記者會稱，中央政治局會議部署的一攬子增量政策，包括財政、金融、消費、投資、房地產、股市、就業、民生等各領域政策，力爭年內見到更多實效。投資方面，發改委副主任劉蘇社解釋，在當前經濟形勢下，合理加大基礎設施投資，有助保持投資穩定增長，促進經濟平穩健康發展。

60萬公里地底管涉4萬億

在建本季動工項目重點

劉蘇社表示，一攬子增量政策明確，要加強城市更新的重點建設，充分釋放新型城鎮化的巨大潛力，形成新的經濟增長點；年內將提前下達明年1000億元中央預算內投資計劃和1000億元「兩重」建設（國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設）項目清單裏，城市更新佔一定比例，主要安排城市燃氣、供水排水、供熱等地下管網建設，重點支持在建工程和今年第四季度可開工的項目。

劉又說，去年及今年發改委安排中央預算內投資、增發國債資金和超長期特別國債資金共逾4700億元，重點支持城市地下管網改造和城鎮老舊小區改造等城市更新項目；今後幾年，城市更新仍是政府投資的支持重點。

擬擴房地產白名單貸款 調整限購

就房地產領域，鄭柵潔提到加大房地產白名單項目貸款投放力度，將運用專項債券等支持盤活存量閒置土地，調整住房限購政策，並透露還有其他政策正積極謀劃和推進，加強支持地方開展債務置換，化解債務風險。