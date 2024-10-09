大摩料恒指明年中最樂觀26300點 最悲觀13900點 減少對中國「減持」看法

明報記者

摩根士丹利發表報告，繼8月調低恒指預測後，最新則調高恒指預測，指在基本情境下，恒指明年6月目標見21,550點，較之前預期17,000點，上調4,550點或26.8%。最牛料見26,300點，最熊為13,900點（見表），之前分別為20,500點及12,000點。

庫存供應多 內地樓市料難持續回升

大摩亦上調國指明年中基本目標，由6000點調高至7950點，最牛及最熊預測分別為9700點及4800點。MSCI中國指數明年中基本目標由56點上調至71點，最牛及最熊預測分別為91點及46點。滬深300指數明年中基本目標則由3500點調高至4000點，最牛及最熊預測分別為4900點及2650點。大摩表示，內地在9月24日宣布的政策轉變對資本市場情緒很重要，但在近期股市反彈後，估值已顯著重估。MSCI中國指數目前的市盈率為11.3倍，接近2021年以來的峰值。該行又指出，減少對中國「減持」的看法，在新興市場的配置框架內，維持對中國相對於亞太或新興市場「與大市同步」的立場。該行續稱，內地房地產政策的放寬，例如首付和貸款利率的降低等，可能有助於短期內成交，但考慮到目前有4300萬套的庫存，以及800萬套的潛在供應，而過去12個月的銷售速度僅為800萬套，預期樓市持續回升的可能性不大。

另外，匯豐研究發表研究報告指出，預計中國的監管機構將會續採取措施以維持當前的勢頭，改善風險偏好和創造財富效應只是第一步，重振經濟是中期目標，而結構性改革則是最終的長期目標。該行將今年底內地的指數目標平均調升約20%。當中，上調滬深300今年底目標，由3800點升至4700點；上證由3200點升至3800點；深成指由9800點升至12,000點。

匯豐：市場過熱風險正上升

但該行同時強調，需要關注風險，因為市場過熱的風險正在上升。此外，需要關注的還包括，市場已經預期今年第四季內地會額外提供1萬至2萬億元人民幣的財政刺激，並預計2025年每年會有約4萬至5萬億元人民幣；以及股票市場穩定基金的更多細節可能在未來幾個月內出現，並預料於明年初實施。