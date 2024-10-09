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證監蔡鳳儀：ETF佔大市成交15% 超窩輪牛熊證

【明報專訊】證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀表示，交易所買賣基金（ETF）成交不斷增加，目前其交易額佔港交所（0388）大市總成交額約為15%，已超越窩輪及牛熊證合共的佔比，顯示ETF作為投資工具，愈來愈受投資者歡迎。事實上，根據港交所（0388）資料顯示，今年首9個月，包括ETF在內的單位信託基金佔總大市成交額一直超越窩輪及牛熊證，單計9月份單位信託基金交易額佔總大市成交額的15.6%（見圖），高於窩輪及牛熊證的7.9%。

續與中證監研究優化ETF通

蔡鳳儀出席投委會及港交所舉辦「為理財教育敲鑼」活動的座談會時表示，中證監4月時宣布的「五招」，並於今年7月將ETF通完成一進步擴容，令合資格南向ETF數目增至16隻，北向ETF增至超過220隻。她提到，現時港交所上市的ETF數目為190隻，證監會將繼續與中證監及當局研究如何再優化ETF通。

港交所（0388）交易聯席主管兼董事總經理郭含笑補充，ETF通於2022年7月納入互聯互通，北水向ETF日均成交額由成立時的2000萬元，增加至8月份的15億元。而南向ETF日均成交額則由同期的約2億元升至28億元。另外，出席同一場合的港交所主席唐家成亦提醒投資者，「Investments can rise, but they can also fall」（投資股票可升可跌），更稱以樂觀和謹慎的態度去對待投資為非常重要的。唐家成更提到，最成功的投資者為可「低買高賣」，像股神巴菲特一樣。