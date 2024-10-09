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稅務總局：國慶假日均消費收入按年增25%

【明報專訊】國家稅務總局昨日公布，根據增值稅發票數據，內地國慶假期消費市場活力較強，消費相關行業日均銷售收入按年增長25.1%。當局提到，汽車市場迎來消費熱潮，在消費品「以舊換新」等政策帶動，全國汽車新車銷量按年增長11.7%，其中新能源車增長45.8%。假期出行增多，帶動機動車充電行業，銷售收入增長29%。

國慶長假7.65億人次出遊

基本生活類商品消費方面，國慶假期糧油食品銷售收入升16.4%。綜合零售銷售收入增長9%，其中百貨零售、超市、便利店銷售收入按年分別增長34%、8.9%和4.4%。特色餐飲住宿服務則錄得平穩增長，小吃、快餐行業銷售收入分別增長8.1%和9%；露營、民宿休閒新場景銷售收入分別升43.2%和6.3%。

家電及家居類商品消費快速增長，假期期間各地通過折扣、線上團購券等方式提供優惠，帶動家電和音像器材銷售收入增長149.1%。家具、裝飾材料、塗料等與家居裝修相關的商品銷售亦呈快速增長；文化服務等市場消費活躍，銷售收入升85.2%。

此外，經文化和旅遊部數據中心測算，內地國慶7日長假，共有7.65億人次在全國旅遊，總花費超過7000億元（人民幣，下同），按年增長6.3%，較2019年同期增長7.9%。央視新聞報道，國慶節假日民眾出遊意願高漲，文旅消費熱力十足。據測算，假日期間全國營業演出4.43萬場次，按年增長14.5%。商圈街區節日氛圍濃郁，成為消費新亮點。假日期間，納入監測的國家級夜間文化和旅遊消費集聚區夜間客流量達9686.23萬人次，按可比口徑每夜較去年增長25.4%。

另據中國票房平台「燈塔專業版」顯示，截至7日晚9時，國慶檔電影總票房超21億元，比去年同期少6.36億元。今年國慶檔票房榜首三電影分別是抗美援朝戰爭片《志願軍：存亡之戰》、打拐題材犯罪片《浴火之路》和科幻冒險片《749局》；當中《志願軍：存亡之戰》票房8.03億元。