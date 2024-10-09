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克而瑞：京穗深認購面積按年增42%

【明報專訊】據克而瑞地產研究顯示，北京、廣州及深圳三大一線城市在國慶期間的認購面積按月增達190%至44.75萬平方米，按年亦增42%。

今年國慶假期前夕，樓市寬鬆政策持續加碼，居民購房信心穩步修復。「十一」樓市更成為「風向標」。克而瑞稱，以北京、上海、廣州、深圳等為典型代表的核心一線城市，受9月末新政影響，整體市場熱度穩步回升。以北京為例，國慶期間案場來訪及認購量攀升，國慶期間認購面積達到18.9萬平方米，按周增幅達92%，較去年國慶期間亦增3%，對比「929新政」出台當周，來訪量增長35%，認購量增長2.3倍。另外，廣州及深圳國慶期間認購面積分別達15萬平方米及10.85萬平方米，按周分別增加377%及345%，按年分別增51%及242%。當中深圳得益於「929新政」刺激，「十一」認購量創開年以來周度新高，外圍不限購區域開始反彈，龍華、寶安等區域的高性價比剛需盤認購按月升幅更為明顯。

二線城市寧波成都認購面積仍跌

二線城市比較分化，武漢、天津、鄭州等新房來訪、認購穩步回升，3個城市在國慶期間認購面積分別按周升431%、32%及210%。但其餘部分城市仍未回穩，如寧波及成都等，國慶期間認購面積分別按周跌56%及38%。克而瑞稱，二線城市樓市回暖是得益於中央利好政策頻頻，令市場預期有向好迹象；另外國慶期間部分項目加大的營銷力度，以價換量刺激剛需積極入市。加上這些城市基本都經歷了兩年多的深度調整期，人口基本面不弱，因而短期內修復迹象也比較顯著。

至於青島、鎮江、揚州、常州、無錫等二三線城市國慶期間項目認購比較淡靜，以去庫存為主，即使房企加大折扣營銷力度，銷售依然疲弱，「內捲」持續加劇。