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三星電子季績遜預期 副董事長罕有道歉

【明報專訊】全球最大記憶體晶片製造商三星電子（韓：005930）公布初步財報，第三季營業利潤按年增長2.74倍至9.1萬億韓圜（約525億港元），不過按季跌幅達12.8%，且遠低於分析師預期的11.5萬億韓圜。三星半導體業務主管兼副董事長全永鉉罕有地發公開道歉信，就令人失望的業績向投資者致歉，指三星電子在技術競爭方面遭遇考驗，將檢討組織文化與流程，以進行徹底改革。三星電子昨股價跌1.2%，今年迄今累計跌超過20%。

指業務落後SK海力士台積電

三星電子向主要客戶Nvidia（英偉達）（美：NVDA）延遲交付用於AI處理器的高頻寬記憶體（HBM），使競爭對手SK海力士（韓：000660）在該領域繼續佔主導地位。在三星電子公布財報前，韓國傳媒指市場預計，SK海力士在HBM的強勁需求推動下，營業利潤將大幅增長，並可能超越三星半導體業務的營業利潤。

除了在HBM方面落後於SK海力士，在客製化晶片生產方面，三星電子與台積電（台：2330；美：TSM）相比也沒有取得進展。晶片業務獲利料將按季下滑，這除了受一次過成本和匯率因素的影響，也反映客戶的庫存調整，以及中國的傳統晶片供應對三星構成競爭壓力。

分析：三星對AI晶片反應慢

業界人士指出，用於AI領域的高利潤晶片，是推動晶片市場復蘇的關鍵，惟三星對AI晶片市場反應較慢，使其傾向依賴利潤率較低的傳統晶片，這導致其容易面臨中國同業的競爭。市場對智能手機及個人電腦需求放緩，也影響到三星的表現。三星電子第三季收入按年增長17%至79萬億韓圜（約4560億港元），遜於市場預期的81萬億韓圜；詳細的財報將在10月底公布。

（彭博社）

[國際金融]