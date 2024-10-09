三星電子季績遜預期 副董事長罕有道歉

指業務落後SK海力士台積電

三星電子向主要客戶Nvidia（英偉達）（美：NVDA）延遲交付用於AI處理器的高頻寬記憶體（HBM），使競爭對手SK海力士（韓：000660）在該領域繼續佔主導地位。在三星電子公布財報前，韓國傳媒指市場預計，SK海力士在HBM的強勁需求推動下，營業利潤將大幅增長，並可能超越三星半導體業務的營業利潤。

除了在HBM方面落後於SK海力士，在客製化晶片生產方面，三星電子與台積電（台：2330；美：TSM）相比也沒有取得進展。晶片業務獲利料將按季下滑，這除了受一次過成本和匯率因素的影響，也反映客戶的庫存調整，以及中國的傳統晶片供應對三星構成競爭壓力。

分析：三星對AI晶片反應慢

業界人士指出，用於AI領域的高利潤晶片，是推動晶片市場復蘇的關鍵，惟三星對AI晶片市場反應較慢，使其傾向依賴利潤率較低的傳統晶片，這導致其容易面臨中國同業的競爭。市場對智能手機及個人電腦需求放緩，也影響到三星的表現。三星電子第三季收入按年增長17%至79萬億韓圜（約4560億港元），遜於市場預期的81萬億韓圜；詳細的財報將在10月底公布。

（彭博社）

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