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美法院：Google Play非法壟斷 未來3年須開放

【明報專訊】由於美國加州北區聯邦地區法院的陪審團認定，Google的Android應用程式商店Google Play非法壟斷市場，地方法官James Donato下令Google須向競爭對手開放應用程式商店。根據法庭命令，Google未來3年須開放其Google Play商店資源，並提供Google Play商店的替代方案，不得強制軟件商在Google Play結算（從而向軟件商收取15%至30%佣金），亦不得禁止軟件商向用戶介紹Google Play以外的支付方式。

Google將不得向企業付款，換取個別軟件在Google Play率先或獨家上架。Google不能向其他企業付款，讓新裝置預先安裝Google Play。Google將不得不在其Google Play商店，提供第三方Android應用程式商店。

不得付款 換取軟件獨家上架

這項裁決源於4年前，《要塞英雄》（Fortnite）開發商Epic Games指控Google和蘋果對軟件分發施加限制，阻止其以更廉宜的方式向用戶銷售產品。根據法庭命令，Epic和Google將組成3人委員會，審查Google合規性的技術問題。Google已表明，將對該裁決提出上訴。

（綜合報道）

[國際金融]