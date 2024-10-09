Dogwood優先股1年後轉換 長江生命將持股逾九成

明報記者 陳偉燊

擬21月內融資 推進鎮痛藥研發

余英才指出，長江生命科技現時將資源優先投入黑色素瘤疫苗三期臨牀測試及研發，但是在Halneuron鎮痛藥研發時亦要更多資金，因此透過今次交易取得融資平台。

集團在取得Dogwood的15.9%股權後，待一年後取得股東同意及滿足納斯達克5項要求後，便可行使可換優先股取得總共90.7%股權，他強調，持股大增不影響Dogwood上市地位。

最快2028年推出市場

此外，Dogwood除了從長江生命取得1950萬美元（約1.52億港元）貸款，余英才說，亦擬在未來21個月內、即在2026年6月底前爭取另外1000萬美元（約7800萬港元）融資。

集團副總裁及科學總監杜健明表示，Halneuron已就面對的化療誘發神經性疼痛（CINP）方面進行2A期臨牀測試。

他說，目前包括美國、日本及歐洲主要7個國家，估計涉及170萬CINP潛在病人，潛在市場價值約15億美元（約117億港元）。他料Halneuron最快要到2028年推出市場。

研發獲首付款 可佔分成25%

在交易中Dogwood給予股東「或有價值權」，余英才指出，由於長江生命已成為Dogwood股東，因此將來若Dogwood在研發IMC-1及IMC-2藥物，進階至從外方取得里程碑費或首付款，他們亦可據此佔分成25%。

長江生命昨日股價最多逆市升17.31%並高見0.61元，收市時升幅仍有3.85%，收報0.54元。