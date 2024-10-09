moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

基金特區：紐約梅隆：短期波動帶來機會 看好科技股健康護理股

【明報專訊】踏入第四季，美聯儲減息步伐、地緣政治局勢及美國大選等因素，均有可能引發市場波動。紐約梅隆環球股票長線投資基金經理George Dent表示，短期市况波動往往提供投資機會，看好可受惠於長期結構性增長因素的領先企業，如部分科技股及健康護理股。

隨着美國展開減息周期，市場憧憬利率回落將支持環球經濟持續增長。George Dent認為，美息下調、美國經濟溫和增長，及中國近期推出刺激經濟措施等因素，短期內有望為股市帶來支持，但提醒市場仍有潛在風險，如近年偏高通脹的累積效應，對美國消費需求的影響，地緣政治局勢和美國大選等，均有可能引發市場波動，儘管近期美國消費相關企業公布的數據普遍向好，惟美國消費需求轉弱的潛在風險並未消失，畢竟經歷了一段利率及通脹均偏高的時期，對消費需求帶來的實際影響程度仍有待觀察。

領先企業長期向好 受惠長期結構利好因素

Dent表示，根據該公司的長線投資經驗，雖然經濟及政治周期起落，會對短期市場情緒帶來重大影響，但鮮有改變領先企業的長期向好前景，尤其是可受惠於長期結構性利好因素的領先企業，如健康護理行業及科技行業中便不乏此類股份，意味短期市况波動，有望為長線投資者提供吸納機會。美國大選是其中一個左右第四季市場情緒的因素，據紐約梅隆的研究，儘管股票是較有可能受政治因素影響的資產類別，但影響最終取決於新政府的政策，從過去數據顯示，選舉年本身除為股市帶來短期波動外，選舉年的全年回報往往不會偏離平均水平太多。參考1928年至2023年間的選舉年及非選舉年的美股平均年回報率，分別為逾7%及約8%（見圖），可見兩者差距不大。

健康護理股工業股 現長線投資價值

對於目前投資機遇，Dent表示，就行業而言，在科技股、健康護理股及消費品股等板塊，有較多吸引的股份選擇，基於行業具強勁利好因素支持，這些行業於環球社會和經濟發展趨勢帶動下，盈利有望持續增長；至於個別市場，美股方面，可留意當中的健康護理股及工業股，最近在此兩板塊中發現一些擁有盈利長期增長往績，同時未來盈利仍有很多持續增長空間的股份，且相對美股中已累升不少的人工智能相關股，健康護理股及工業股近期因市場憂慮美國經濟放緩而受壓，部分股份浮現長線投資價值。

對日市場有保留 低配日股

至於近年亞洲市場的焦點——日股，Dent仍抱持審慎的看去。他指出，過去數年日股上升原因，主要在於市場憧憬日本擺脫通縮、日圓偏軟可提升企業競爭力，以及企業管治水平提升等，但目前該公司對這些市場觀點仍有所保留，無疑日本市場的基本因素確有一些改善，惟整體改進速度緩慢，證明企業盈利可持續增長的數據仍不足，該公司認為當下日本經濟仍有很多結構性問題尚未解決，日股進入長期持續牛市的條件並未齊備，而且在其他主要市場的投資機會仍較日股為多，因此其有份參與管理的基金現時相對低配日股，不過現時於日股的科技、醫療科技及工業自動化等領域，仍可發現個別盈利具長期增長趨勢、值得長線投資的領先企業。

面對環球市况波動，Dent認為，降低投資風險的最佳方法，是投資於具有韌力的企業，並透過對個別企業自下而上的研究，而非因應對經濟和政治前景的看法，去建構投資組合，於研究個股的過程中，回顧企業的營運歷史，了解企業在過去經濟低迷時期的表現，並關注經濟和政治走向，對企業長期盈利會否產生影響等，從而選擇出具韌力，且盈利持續保持可觀增長的股份，買入並長期持有。

投資具韌力企業 有效降低風險

據了解，截至今年8月底止， 紐約梅隆環球股票長線投資基金在地區配置方面，約62.6%資金投放於北美洲市場，16.8%於歐洲（英國除外）市場，7.8%於亞太區市場，6.2%於日本市場，4.9%於英國市場；至於行業配置，投資組合內24.9%為資訊科技股，21.6%為健康護理股，15.8%為工業股，13.2%為非核心消費品股，金融股及核心消費品股分別佔8%及7.2%。

劉敬華 明報記者

[劉敬華 基金特區]