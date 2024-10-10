moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

大摩：國慶黃金周內房銷售按年增39%

標籤：經濟

【明報專訊】摩根士丹利發表報告，指內房在國慶黃金周（10月1日至7日）錄得較預期為佳的物業銷售額，平均按年增長39%，相當於9月份銷售額的86%，以及相當於2023年10月份的60%銷售額。該行預期未來數周強勁勢頭將持續，但銷售的持續性仍將是支持行業表現的關鍵。

大摩表示，其追蹤的主要內房在黃金周錄得強勁銷售，顯示整體內房銷售很可能錄中雙位數按月升幅，以及按年跌幅將大幅收窄，且國企內房更可能具潛在升幅。在一眾內房中，華潤置地（1109）、綠城（3900）、中海外（0688）、建發（1908）及越秀地產（0123）的銷售表現最強勁（見表），認為是由於這些公司土儲質素較佳，以及在一線及強二線城市有較多新的可售資源。

潤地綠城中海外等表現最勁

同時，大摩預期強勁勢頭短期內可能持續，因中央政治局近期史無前例為樓市「止跌回穩」定調，將支持未來數周樓市銷售，且據該行的調查，住宅市場景氣回升的一些正面信號，包括銷售中心和地產代理公司的到訪量強勁；在多個高線城市中，賣樓人士將其掛牌賣價提高；部分發展商降低折扣。不過該行仍認為，協調政策的實施和宏觀經濟的復蘇是銷售及樓價持續改善的關鍵，故仍需觀察。

另一家投行瑞銀表示，根據其追蹤報告今年國慶黃金周30個城市新房銷售按年跌幅收窄至跌17%，當中一線城市的新房成交由9月按年下跌32%，回升至增長16%；二線城市跌幅受惠於氣氛回復及主要城市政策放寬，新房成交跌幅由按年跌43%，收窄至按年跌9%；三線城市則再轉弱，由按年跌17%轉至更弱按年跌49%。

瑞銀稱，由於黃金周假期的房地產交易量較少，可能需要更多的時間檢視房地產銷售持續反彈的持續性。該行又指在即將公布的數據中，預期9月將在房地產銷售及新開工出現更大幅下滑，房地產投資持續深度收縮，數據基礎建設及製造業固定資產投資增長或略微放緩。