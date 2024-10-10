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合併協議：0.62股國泰君安換1股海通

【明報專訊】國泰君安（2611）與海通證券（6837）合併交易於昨日進一步訂立協議，落實在兩家公司扣除中期息後，按每0.62股國泰君安A股或H股，換1股海通證券A股或H股。國泰君安合併海通的A股及H股定值為8.57元人民幣及4.79元，並據此發行近59.86億股A股及近21.14億股H股合併海通。兩批股份分別涉值512.99億元人民幣及87.94億港元，合併海通總代價相當於651.28億港元。交易作價相當於海通A股及H股最後收市價8.77元人民幣及3.627元折讓2.28%及溢價32.07%。

合併方案給予在股東特別大會投反對票的國泰君安股東，可分別以每股A股14.86元人民幣及H股8.54元，在海通投反對票的股東以每股A股9.28元人民幣及4.16元，用現金出售各自持股。若合併未能成事，兩公司異議股東不獲有關權利。

須獲雙方2/3股東投贊成票

按建議亦須有不少於三分之二的國泰君安及海通出席股東投贊成票，海通H股股東則要有75%投贊成票，少於10%投反對票，交易才通過。另國泰君安將按每股A股15.97元配售逾6.26億股新股，集資100億元人民幣。完成合併後，海通的股份將會退市，國泰君安將以新名稱繼續經營。兩公司將於明日復牌。