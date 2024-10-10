港航12月中開通仙台航線 每周3班

另外，公司於冬季開始，增加往來北海道札幌的航班至每日1班，以及往返東京成田的航班至每日5班。

冬季增飛札幌東京航班

航班詳情方面，前往仙台的航班號碼為HX584，起飛時間是早上9時35分，抵達時間是下午2時35分；前往香港的航班號碼為HX585，起飛時間是下午3時35分，抵達時間是晚上8時，來往航班的運作班次均為每周一、三及六。

比較3家航空公司仙台定期航線首航日子，大灣區航空最早啟航，其原本以包機形式營運的仙台航線於今年12月7日轉為定期航班；最遲則是香港快運，旅客需等待至明年1月17日才可直飛仙台。不過，這兩家公司的仙台航線每周提供4班，香港航空每周提供3班，暫時亦沒有推出限時優惠吸客。

至於來回仙台機票價格，假設旅行日期為明年1月18日至1月25日，包一件20公斤寄艙行李，截至昨晚，香港航空票價是2750元，大灣區航空是2958元。

香港快運由於周六沒班次，故改由1月19日至1月26日，其票價則是3090元。

東瀛遊伙大灣區航空推包機航線

另外，本報從旅行社東瀛遊官網留意到大灣區航空與其合辦包機航線，將於聖誕節期間12月21日、23日至27日由香港直飛日本札幌，惟回程會由札榥飛往東京成田機場加油，再返回香港。