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Expedia：亞洲四成受訪者優先花錢旅行

標籤：經濟

【明報專訊】Expedia Group（美：EXPE）與Atomik Research合作的最新研究顯示，81%的亞洲中產階層旅客表示，儘管面對通脹等經濟壓力，但旅行依然不能或缺。近四成（39%）的受訪者表示會優先考慮金錢投放於旅行，而不是購買新車或升級電子產品。

二線城市漸受港人歡迎

Expedia Group有關亞洲大眾中產旅客計劃的最新研究，調查了亞洲主要國家/地區（包括中國、印度、印尼、新加坡和越南）的4000名大眾富裕階層，他們的收入至少為他們本國平均收入水平的上下一成範圍內，調查於今年8月30日至9月10日進行。

Expedia Group亞太區策略合作伙伴拓展總監金宇堅表示，其公司數據顯示，疫情後出現的「報復式旅遊」相信已經結束，並留意到有不少二線城市愈來愈受到港人歡迎，例如今個秋季，港人於其網站查詢往來日本熊本及越南富國島的航班搜尋量，便分別按年增加1.4倍及2.45倍，成為今個秋季港人的熱門旅遊目的地。

另外，金宇堅指出，Expedia Group旗下的Hotels.com一直擁有衆多忠實顧客，主要由於公司一直有推出十送一會員計劃，即滿10晚就送1晚獎賞住宿（獎賞住宿的價值為10晚的平均價格）。

佈局逾70國家 擁1.7億會員

金宇堅又指其公司競爭優勢在於全球網絡關係強大，佈局70多個國家、有逾1.68億會員，並與逾300萬個酒店及住宿、500家航空公司或交通合作伙伴有合作。