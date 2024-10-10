moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

大摩料第3季澳門博企EBITDA跌8%

【明報專訊】濠賭股將派第三季成績表，摩根士丹利發表報告，預測第三季六大博企的EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）會按季跌8%，加起來只有17.1億美元，並料跌勢延續至年底。

該行維持對永利EBITDA預測，澳博會好過原本預測，其他會較預期差。濠賭股股價昨日個別發展，澳門博彩（0880）及新濠國際（0200）均逆市做好，跑贏大藍籌金沙中國（1928）及銀河娛樂（0027）

料跌勢延續至年底

摩根士丹利指出，濠賭股在獲價值重估，加上10月訪澳數據強勁等因素，股價在過去1個月已經上升51%，不過共識的EBITDA水平則見下跌，料第三季的EBITDA會按季跌8%，比第二季度EBITDA按季跌3%還要差，料2024及2025年度的季度EBITDA還會陸續呈現按季負增長。

大摩料6家博企的第三季度EBITDA共17.1億美元，當中澳博錄得的EBITDA增幅最大，料按季增長10%至10.04億港元。至於錄得最大按季跌幅的料為美高梅中國（2282），料按季跌20%，只有17.73億港元；跌幅最小的為永利澳門（1128），按季跌1%，料達2.39億美元。進入第四季，大摩料銀河娛樂的EBITDA有較大下跌風險。

澳博EBITDA增幅料最大

在昨日跌市中，濠賭股呈現個別發展，當中澳博升幅最大，全日升2.39%；新濠國際亦升1.57%。兩者升幅跑贏位列藍籌的銀河娛樂及金沙中國，前者昨日升0.39%，後者則跌2.51%，為股價跌幅最大的六大博彩企業。

此外，澳門英文雜誌《Macau Business》引述新濠國際兼旗下新濠博亞（美：MLCO）主席何猷龍指出，隨着新濠博亞更換管理層、進行新投資、回復盈利及減債10億美元，已經重新回復至競爭模式。

何猷龍：新濠博亞回復至競爭模式

他續稱，在疫情後，新濠博亞的淨負債曾升至70億美元，要維持聘用員工同時，亦要兼顧塞浦路斯新項目發展，對他及新濠博亞皆是3年的漫長黑暗時期。他說經此一役，現時澳門、菲律賓及塞浦路斯的生意回復穩定，淨負債已降至60億美元。

他強調，無意進軍歐洲市場，並認為塞浦路斯項目已可以接觸當地市場，亦相信進軍斯里蘭卡的輕資產模式，適合他們發展中東及新興市場。