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美司法部交文件 提供分拆Google等選項

【明報專訊】美國反壟斷執法機構40年來從未分拆過任何企業，不過美國司法部周二向一家聯邦法院提交文件，就聯邦法官指Google在搜尋領域存在非法壟斷地位，提供包括企業分拆等一系列潛在選項。該文件稱，美國政府正考慮採取「一系列全面工具」來恢復市場競爭，包括對Google業務進行「結構性」調整，強制其出售部分業務，以防其利用Chrome瀏覽器或Android作業系統等產品，使Google的搜尋引擎獲得優勢。

Google：或對美創新有負面影響

Google在一篇博客文章回應，指司法部改革搜尋引擎市場的建議「激進」，且「影響廣泛」，可能對美國創新及美國消費者產生「意料之外的負面影響」。Google母公司Alphabet（美：GOOG）股價昨晚初段跌1.6%。

美國聯邦地區法官Amit Mehta於8月裁定，Google透過向瀏覽器營運商及手機製造商支付數以十億美元，讓它們將Google設為默認搜尋引擎，鞏固其壟斷地位。Mehta正研究如何解決這問題。美國司法部的文件指出，Mehta可要求Google交出訪問權限，以訪問其用於構建搜索結果和人工智能產品的基礎數據。此前加州北區聯邦地區法院的陪審團認定，Google的應用程式商店Google Play非法壟斷市場，地方法官James Donato周一下令Google須向競爭對手開放應用程式商店。根據法庭命令，Google未來3年須開放其Google Play商店資源。

法官分拆公司幾沒先例可循

Google的網上廣告業務也面臨另一訴訟，相關業務亦面臨分拆威脅。美國反壟斷機構本身無權下令分拆公司，只有法院擁有這權力，但法官在何時應採取這種強力措施幾乎沒有先例可循。對上一次重大裁決在2001年，當時華盛頓特區的上訴法院裁定，一名承審法官下令分拆微軟屬於越權。

（華爾街日報）

[國際金融]