匯豐上調港明年樓價預測至升5％ 受益借貸成本降 利發展商零售收租股

明報記者 方楚茵

料樓價短期受壓 成交量應開始回升

匯豐指香港地產業自7月開始反彈，相信仍有較大上升空間，且是次反彈浪更快更強，又預期本港樓價在2025年全年升5%，逆轉自2022年以來跌勢。該行指出，由於減息周期開始及內地經濟刺激措施將加速房地產基本面的復蘇。雖然本港樓價短期內仍會受壓，但相信成交量應開始回升，發展商將受惠於正面的財富效應，令銷售量增加，樓價最終也會上漲。

同時，由於消費者情緒改善，可能轉向增加商場消費，令零售收租股因而受惠，進而提高股息能見度。正面財富效應亦將令消費者對買樓、以及高檔商品更有信心，對有較多奢侈品零售租戶的零售收租股，如恒隆地產（0101）、九置 （1997） 、希慎（0014）及太古地產（1972）來說是好消息。新地（0016）、嘉里建設（0683）及長實（1113）則可能受惠於物業銷售改善。至於人民幣及日圓走強，亦可能減低前往內地及日本的人數，有利零售收租股及股息能見度。

上調希慎嘉里評級至「買入」

匯豐同時上調了多家地產股的目標價或評級，當中希慎及嘉里建設的評級，由「持有」升至「買入」，恒地（0012）評級由「減持」提升至「持有」。（見表）

大摩：零售收租股偏好領展

此外，摩根士丹利指出，受到年初至今零售銷售疲弱影響，本港第三季零售租金按季下跌3%，逆轉第二季升0.3%的情况，當中零售租金的按年表現亦由正轉負，跌0.3%；本港寫字樓租金跌幅擴大，由第二季跌1.7%，擴大至第三季跌3.1%，按年跌由亦擴大至跌8.8%，當中中環寫字樓租金繼續跑輸大市。

大摩指出，仍然偏好住宅市場多於零售及寫字樓，對香港居民外遊消費仍然令人憂慮，並在短期內未有迹象顯示外遊消費會見頂或趨穩；寫字樓市場則正面臨結構性阻力。在一眾零售收租股中，偏好領展（0823）。