恒盛大股東遭斬倉 連沽6日持股減1/3

股價長期停留1仙最低位

據恒盛地產年報顯示，張志熔經Century Glory Assets Limited持有美年國際（Best Era International Limited），並經美年國際、Market Victor Limited等海外註冊成立公司持有恒盛股權。據聯交所股權披露顯示，今次是美年國際被證券公司將其孖展斬倉，並將其持有的恒盛股權出售。

值得留意的是，已持續多年的內房危機令多家內房淪落為仙股，而恒盛更是長期停留在1仙最低位，成交欠奉，故即使券商想斬倉亦難以行動。不過隨着上月底內地救市刺激，內房開始重新活躍，便給予了投資者及券商「逃生門」。

美年國際亦自9月27日至10月7日被6次斬倉，分別在9月27日及30日以0.01元出售1640萬股及8411.3萬股，其後更愈斬愈狠，分別在10月2日、3日、4日及7日，出售了近6.09億股、3.2億股、3.03億股及1.21億股。美年國際早在5月中亦已開始遭券商斬倉，當時分別在5月16日、17日及20日，斬倉5609.9萬股、7878萬股及7589.4萬股，沽貨價分別為0.0102元、0.0101元、0.01元，其後由於恒盛股價長期維持0.01元最低價位而無法再沽。