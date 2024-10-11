美通脹超預期 9月核心CPI升3.3% 11月減息1/4厘概率不跌反升

通脹較預期「具黏性」，加上上周公布的美國9月非農就業職位增長創6個月新高，本來有可能加劇美聯儲在9月大幅減息半厘後，在下月會議暫停減息的爭論。不過昨晚數據公布後，交易員反而加大對美聯儲在11月會議減息0.25厘的押注，這主要由於美國上周首次申領失業濟人數超出預期。

美兩年期國債孳息回落至4厘以下

芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員押注11月減息0.25厘的概率，由周三的八成左右，升至86%。交易員押注11月利率按兵不動的概率，則由周三的兩成左右，降至13%。11月和12月各減息0.25厘的概率，升至八成半以上。市場最新的減息預期，與美聯儲官員近日釋出持續緩慢減息的信號一致。

美股三大指數早段回落。對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，昨晚回落至4厘以下。作為按揭基準的美國10年期國債孳息率，在4厘水平徘徊。美匯指數昨晚一度由103高位，回落至102.7。金價中斷連續6日的跌勢，現貨金昨晚升至每盎司2629美元。此外，中東局勢再趨緊張，國際油價昨晚升逾2%。

分析：通脹已成過去 就業市場更重要

道明證券分析，CPI及核心CPI升幅較預期高，惟申領失業救濟人數上升，美聯儲可能希望採取鴿派的立場。保德信固定收益的投資總監Greg Peters稱，真正重要的是就業市場，通脹已是過去的故事，雖然通脹升幅較預期高，但利率政策將關乎就業市場。在截至10月5日當周，美國首次申領失業救濟人數按周增長3.3萬，總人數增至25.8萬，創14個月新高。不過分析認為，申領失業救濟人數急增，更大可能是颶風「海倫」此前吹襲美國東南部造成的影響，而非就業市場廣泛疲軟。隨着颶風「米爾頓」本周接力吹襲佛州導致工人停工，申領失業救濟人數仍可能出現波動，使美聯儲對就業市場的評估更形複雜。

（綜合報道）

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