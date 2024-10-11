美聯儲9月會議紀錄：官員對減息半厘分歧

9月支持減1/4厘委員或非極少數

匯豐分析指出，美聯儲共有19名委員，「絕大多數」委員支持減息半厘的意思，即「大於微弱多數」的委員支持大幅減息，而微弱多數意味只有10或11名委員。​然而，美聯儲並未採用「幾乎全部」的字眼，反映支持9月減息0.25厘的委員，可能並非極少數。匯豐指出，12名有投票權的委員當中，11人支持減息半厘。但若觀察全部19名委員的利率點陣圖，可能反映他們對減息步伐存在分歧。考慮到9月已減息半厘，19名委員當中，有兩人預期今年餘下兩次會議不再減息，7人預期只會在其中一次會議減息0.25厘，9人預期此兩次會議各減息0.25厘，只有1人預期這兩次會議合共減息0.75厘。

匯豐與高盛預期，美聯儲在明年6月前的6次會議，各減息0.25厘。巴克萊維持此前預測，即美聯儲在今年餘下兩次會議各減息0.25厘，並在明年減息3次。

（綜合報道）

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