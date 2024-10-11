moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

巴郡發2818億日圓債 分析：料再增持日資產

【明報專訊】「股神」巴菲特投資旗艦巴郡（美：BRK.A；BRK.B）發行總值2818億日圓（約147億港元）債券，是巴郡自2019年首度發行日圓計價債券以來規模最大。分析師稱，巴郡今次發債為其增持日本資產奠定基礎。

今次發債分7種期限，年期由3年至30年不等。除3年期債券以外，所有期限債券的溢價，均高於今年4月巴郡的對應日圓債券發行。分析認為，今次發債是對日圓計價債券需求的一次測試。由於日本央行已結束負利率政策，進入加息周期。巴郡較長年期債券提供了較大的溢價，反映投資者對利率展望較審慎。

之前增持五大商社 刺激日股創新高

巴郡向美國證交會（SEC）提交的申報文件表示，今次發債所籌集的資金將用於一般企業用途。巴郡今年4月亦發行了價值2633億日圓（以當時匯率計算約134億港元）的債券，令巴郡成為今年日圓債券發行規模最大的外國發行商。

巴郡在日本的融資活動備受關注，是因為其透過發債籌集的日圓，投資於日本股市。巴郡此前增持日本五大商社股份的消息，推動日經指數今年早前創歷史新高。若巴郡如一些分析師的推測，將投資擴大至銀行、保險及航運企業等，可能會為更廣泛的日本市場帶來更大收益。

受日本首相石破茂本月初發表日本「尚未為進一步加息做好準備」的「鴿派」言論影響，日圓近日轉弱，提振了外國投資者對日本出口板塊的興趣。根據日本財務省數據，在截至10月5日當周，外國投資者淨買入價值9193億日圓（約479億港元）的日本股票，是4月13日以來最大的單周淨購買量。日圓兌每美元上周跌4.4%，是2009年12月以來最大的單周跌幅。日圓兌每美元昨低見149，每百日圓兌港元在5.2算。

（綜合報道）

[國際金融]