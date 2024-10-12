中國股票基金一周吸資3050億 創新高

上證昨跌2.6% 中信証券上報互換便利

另外，人民銀行周四公布創設「證券、基金、保險公司互換便利（SFISF）」，首期操作規模5000億元（人民幣，下同）後，內媒財聯社表示，中信証券（6030）率先上報額度約100億元，並連同中金公司（3908）獲得人行公開市場業務一級交易商資格。惟內地A股未受向股票投資者提供融資的措拖刺激，上證指數昨收報3217.74點，跌2.55%，深證成指收報10,060.74點，跌3.92%。創業板指收報2100.87點，跌5.06%。滬深300收報3887.17點，跌2.77%，昨低位回吐至近日大升浪一半的主要技術支持位（見圖）。滬深兩市成交合計約1.57萬億元。與國慶假期前收市比較，上證指數累計跌約3.5%，深證成指累跌約4.4%，滬深300累跌約3.2%。

另國務院辦公室轉發中國證監會等部門《關於加強監管防範風險促進期貨市場高品質發展的意見》，加強期貨市場監管，部署共17項重點措施外，將研究股指期貨、國債期貨納入特定品種對外開放，允許境外期貨交易所推出更多掛鈎境內期貨價格的金融產品、推動商業銀行參與國債期貨交易試點等。