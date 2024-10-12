摩通季績勝預期 股價早段升近半成

美9月PPI按月持平 紓通脹壓力

摩根大通受惠於投資銀行費用收入大增31%，較管理層上月披露的指引升幅15%為高，而強勁的股市表現亦推動證券交易收入增長8%，升幅亦較指引升最多2%強勁。至於今年首三季純利444.66億美元，升10%，每股盈利14.97美元，收入1368.55億美元升12%。該公司更指全年淨利息收入最新指引為925億美元，比第三季預測的金額上調10億美元。

另一家金融機構富國銀行（美： WFC） 第三季純利51.1億美元，按年下跌11%，按季升4%，而純利按年下跌是因為利息收入受到貸款需求疲軟等影響。

美國9月生產者物價指數（PPI）按月持平，預期為升0.1%，前值為升0.2%，按年率計升1.8%，比預期升1.6%為高，前值由升1.7%修正為升1.9%。分析指美國9月PPI持平，反映通脹紓緩，有助支持聯儲局下月再減息。通脹壓力緩和，美股三大指數開市表現各異，道指升0.22%，報42,547點，但納指跌0.35%，報18,217點，標指跌0.11%，報5785點。

至於美國密歇根州大學消費者信心指數最新報68.9，分別較市場預測70.9及前值70.1為低，而通脹預期為2.9%，較前值2.7%為高。

韓國央行逾4年來首減息

另外，韓國央行自2020年5月的逾4年來首度減息，將基準利率從3.5厘下調0.25厘，至3.25厘，符合市場預期。該央行行長指出，國內經濟前景變得不明朗，因需求復蘇步伐有所延後。