財政部救市 撐地方購閒置地庫存房 未言金額料月底公布 分析：成效視乎規模

稱中央有空間舉債提升赤字

財政部未提新增刺激政策具體規模，但部長藍佛安表示，經法定程序後會及時向社會公開。他說，中央財政在舉債和提升赤字方面有較大空間，當局將結合經濟形勢、宏觀調控需要、財政收支狀况等因素，合理運用好債務政策工具。他又說，專項債券待發額度加上已發未用的資金，各地未來3個月共有2.3萬億元（人民幣，下同）可安排使用，當局將督促地方切實用好各類債券資金，加快項目實施進度，盡快發揮推動投資的作用。

擴專債用途 可用於回收地皮

財政部是次推出政策，不少與擴大地方政府專項債券資金用途相關，其中將首次准許地方政府運用專項債資金回收土地，有需要地區也可用於新增土地儲蓄項目。副部長廖岷表示，政策既可增強對土地供應調控能力，又有利於緩解地方政府和房地產企業的流動性和債務壓力。

研准購現樓作保障房 減庫存

當局亦研究利用專項債資金收購現有商品房，用於各地保障房，同時調整保障型安居工程補助資金，適當減少新建規模，更多消化存量房作為保障房來源。當局另正研究明確與取消普通住宅和非普通住宅標準相銜接的增值稅、土地增值稅政策，進一步調整優化相關稅收政策。

擬大增發債額置換隱性債務

財政部亦將加強支持地方政府化解隱性債務，以騰出更多財力空間促發展、保民生。藍佛安表示，除了每年繼續在新增專項債限額中安排一定規模用於化債，另擬一次過大額增加發債限額以置換隱性債務，規模是近年出台力度最大，形容是「一場政策及時雨」，實際規模待履行法定程序後再詳盡說明。他稱，現時地方債務風險可控，去年7月中央制定一籃子化債方案，風險已整體緩解，截至去年底全國納入政府債務信息平台的隱性債務餘額，較2018年已減少50%。

財政部同時公布，將發行特別國債補充資本，以及加大對重點群體支持保障。藍佛安強調，以上4項政策目前已進入決策程序，當局逆周期調節絕不僅於此，同時正研究其他政策工具。

指收入低預期 但預算可達標

經濟、房市放緩影響地方政府財政收入，同時拖累內地政府財政支出力度，海通證券統計首8個月一般公共預算支出和政府性基金支出按年下跌2.9%。實際的財政緊縮影響經濟，藍佛安不諱言，經濟運行出現新問題，預計全國一般公共預算收入增速不及預期，但今年可完成全年預算目標，「可以負責任地告訴大家，中國財政有足夠的韌勁，通過採取綜合性措施，可以實現收支平衡」。

分析：顯願為撐經濟增赤字

法國外貿銀行亞太區高級經濟學家吳卓殷表示，官方昨向市場顯示願為支持經濟而提高財政赤字的清晰政策方向。該行預期當局會公布2萬億元新增債券發行，雖未有公布但相信最終會進行，因今年新增專項債限額雖有3.9萬億元，但資金用途較以往更廣泛，不太足夠支持眾多措施，當局會再增發長期債券，投放資金支持明年上半年的經濟增長。至於措施成效如何，他認為金額規模相當重要，例如消化現有房地產庫存需要3萬億至4萬億元，未來數年內銀補充資金缺口也要3萬多億元，同時沒有可觀的規模也未能立即提振企業和居民的信心。