匯豐稱超出期望 維持2萬億規模預期

財政部公布，將推出近年化解規模最大的一次過地方政府隱性債務置換，匯豐稱過去10年內地已有3輪地方政府債務置換，總計15萬億元，雖已有助降低地方政府融資成本，但與解決地方政府債務問題仍有距離。內地將推出全面財政改革，地方政府債務問題可隨時間得到解決。中央政府若承擔部分地方債務，除直接減輕地方政府債務負擔，地方政府開展新工程也可促進整體經濟成長。

稱加強信心 有需要注資房市

此外，內地擬首度允許地方政府專項債券資金用於收購土地和庫存商品房，以穩定房地產市場。匯豐稱，財政部督促地方政府未來3個月加快運用2.3萬億元專項債資金，估計部分會用於房地產，故預期政策應在未來幾個月內生效。5月人行推出的房地產去庫存再融資反應一般，匯豐認為要加強房地產行業信心，有需要直接向房市注入資金。

高盛：未如預期發債支持消費

高盛則認為，記者會內容基本符合市場預期，當局為未來數年財政擴張、更大規模化解地方政府債務及中央政府更多債務融資，給出明確前瞻指引。不過，刺激規模仍缺乏具體細節，且未有如市場預期以1萬億元特別國債用於支持內地消費。高盛預期，內地將額外再發行1萬億至2萬億元超長期特別國債，地方政府債務置換在未來數年提高至5萬億元，並在明年及以後顯著增加政府債券發行。