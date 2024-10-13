六大行10‧25下調現有按揭利率 料降至3.35厘

銀行主動減 毋須申請當日生效

據各大銀行公布，符合條件的按揭利率，都將調整為貸款市場報價利率（LPR）減0.3厘，按息低於該水平的貸款則不調整。是次現有按揭利率調整將由銀行主動進行，毋須客戶申請，利率當日生效。現時5年期以上LPR為3.85厘，加上人行上月底下調政策利率7天期逆回購0.2厘，預計至25日生效時相關按息將降至3.35厘。

增核心一級資本啟動 待各行呈方案

上月金監總局在記者會公布計劃對六大行增加核心一級資本財政部副部長廖岷昨稱是項工作已啟動，當局已會同金融管理部門成立跨部門工作機制，目前正待各家銀行提交資本補充具體方案。廖岷表示，財政部履行國有金融資本出資人職責，包括建立國有金融機構資本補充和動態調整機制。當局將堅持市場化、法治化的原則，按照「統籌推進、分期分批、一行一策」的思路，通過發行特別國債等渠道籌集資金，穩妥有序支持國有大行增資。

金監總局昨晚亦公布修訂《銀團貸款業務指引》為《銀團貸款業務管理辦法》，當中有關在二級市場轉讓銀團貸款的餘額或承貸額部分，出售銀團貸款的銀行在相同條件下應優先售予其他銀團成員，而准許轉售能進一步活躍銀團貸款二級市場，銀行須在銀行業信貸資產登記流轉中心等認可信貸資產登記流轉平台作事前集中登記，才可交易。

擬發行美麗河湖海灣主題債券

人行亦連同生態環境部、金監總局及中證監公布《關於發揮綠色金融作用 服務美麗中國建設的意見》，大力發展綠色債券和轉型債券，支持試點發行美麗河湖、美麗海灣建設主題債券，募集資金加大美麗中國建設項目投資。