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國泰A350飛機故障 大阪返港延誤逾5小時

【明報專訊】國泰航空前日 （11日）一班由A350型號航機運作的日本大阪返港航班發生技術故障，乘客需臨時轉乘另一航機，航班最終延誤起飛逾5小時，由原定前晚香港時間9時40分抵港，延至昨凌晨2時49分才抵達。國泰上月曾因應旗下有A350航機發生全球首宗引擎零件故障，取消數十航班以檢查旗下A350航機。國泰發言人昨強調，是次技術故障與航機引擎無關，稱所有決定均以顧客和機組人員安全為首要考慮，為帶來不便致歉。

發言人：是次技術故障與引擎無關

涉事航班為CX595，原定日本當地時間前日下午6時40分由大阪關西國際機場往香港，同日香港時間晚上9時40分抵達。惟最終延至當地時間前晚11時51分才起飛，香港時間昨凌晨2時49分抵港，延誤逾5小時。據航班追蹤網站Flightradar顯示，涉事航班在關西機場曾滑行至近跑道末端，惟其後停止起飛折返停機坪。

國泰指出，涉事航班因起飛前的技術故障延遲，航機按照標準運作程序返回停機坪後由工程人員檢查，國泰其後安排另一航機運作CX595航班，等候期間有為乘客提供餐點及為轉機客抵港後安排酒店。據Flightradar顯示，航班原由A350-1000航機運作，後改為A350-900航機。

國泰上月初一班香港往蘇黎世的A350客機引擎起火，國泰其後停飛旗下48架A350航機檢查，發現15架需換引擎零件，上月7日已完成維修並重投服務。據民航意外調查機構初步調查報告，涉事飛機次級燃油歧管軟管損壞。

老翁影響飛行安全 被禁乘國泰航班

另外，網上流傳片段，一名操廣東話的老翁在國泰航班上被美國警方鎖上手銬押離機艙，該老翁稱已80多歲及無犯法。國泰回覆，事件涉上周三（9日）香港往三藩市CX872航班，一名顧客在機上作出滋擾及影響飛行安全行為，機組人員曾口頭及書面警告，航班抵埗後通報當地警方跟進。國泰稱事件中無人受傷，而基於該顧客行為危害飛行安全，國泰已通知涉事顧客日後拒其乘坐國泰集團航班。