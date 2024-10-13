電動車關稅磋商 商務部：與歐分歧仍大

另據報道稱，歐委會正單獨與部分企業進行價格承諾談判，發言人指出，包括在華歐資企業在內的中國企業已授權中國機電商會，提出代表行業整體立場的價格承諾方案，為中歐磋商的基礎。如歐方在與中方磋商的同時，又與部分企業單獨進行價格承諾談判，將動搖談判的基礎和互信，會給雙方磋商帶來干擾，不利於推進磋商整體進程。

他指商務部長王文濤與歐盟委員會執行副主席兼貿易委員東布羅夫斯基斯9月19日會談，雙方一致同意繼續推動歐盟對中國製造電動汽車徵收關稅案價格承諾協議談判，在20多天中，中歐技術團隊進行8輪密集磋商，雙方在一些領域取得重要進展，但歐方始終未積極回應涉及中歐業界核心關切的問題。

比亞迪：歐盟不會讓步

另外，比亞迪（1211）執行副總裁李柯向德國傳媒指出，歐盟不會就向中國進口電動汽車徵收高達45%關稅再作任何讓步，因為汽車行業的游說團體非常強大。他表示，歐洲汽車製造商不具競爭力，因缺乏確定一致電動汽車政策，並正在避免競爭。