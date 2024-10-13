近年歐美接連裁定Google壟斷

歐斥借Android鞏固壟斷

2022年，歐盟執委會斥谷歌借作業系統Android鞏固搜尋器的壟斷地位，向谷歌罰款約41.25億歐元。歐盟執委會指控谷歌向大型手機廠商及網絡營運商支付大筆款項，手機出售前已安裝部分程式，並防止廠商出售裝有Android以外作業系統的裝置。歐盟執委會執行副主席Margrethe Vestager當時總結，谷歌拒絕歐洲消費者受惠於移動裝置的有效競爭。

時至今年，谷歌亦連輸兩宗官司。8月份美國哥倫比亞特區聯邦地區法院裁定谷歌是「寡頭壟斷者」，且一直維持其壟斷地位，違反《休曼法案》第二節。谷歌被指花費數百億美元獲得獨家合約，確保自身在全球手機及瀏覽器的預設搜尋器有主要地位，排除了對手Bing、DuckDuckGo等。現時外界推測，谷歌有可能再被罰款，或被要求提供其他對手的選項予用戶。當時白宮形容裁決為「美國人民的勝利」。白宮新聞秘書尚皮埃爾（Karine Jean-Pierre）稱，「正如美國總統拜登及副總統賀錦麗一直所說，美國人值得一個自由、公平、開放競爭的互聯網。」

美法院裁定「寡頭壟斷者」

另一案件源於4年前，《要塞英雄》（Fortnite）開發商Epic Games指控，谷歌和蘋果阻止以更廉宜方式向用戶銷售產品。上周谷歌被美國加州北區聯邦地區法院陪審團認定，應用程式商店Google Play非法壟斷市場，被法官勒令要向競爭對手開放應用程式商店，未來3年開放Google Play商店資源，不得強制軟件商在Google Play結算，進而抽佣最多三成等。谷歌表明將對裁決提出上訴。

谷歌母公司Alphabet股價自7月高位至今累跌約15%，跌幅較其他龍頭科網股大。

[企業地球村]