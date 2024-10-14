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陳翊庭：明年上半年討論推T+1 將發表白皮書 迎市場對資金加快出入需求

標籤：經濟

【明報專訊】美股市場於今年5月底落實將交易標準結算周期，由交易日後兩個營業日（T+2）縮短至T+1，是否跟隨美股採用快速結算周期，成為全球主要市場積極研究的課題。港交所（0388）行政總裁陳翊庭接受訪問時表示，現時香港股票市場波動，市場對於資金「出入要快」的訴求更為強烈，交易所將於明年上半年就本港股票市場應否推行T+1發表白皮書，讓市場初步消化後再作理性分析及討論。

明報記者 江陵凱、劉德斌

「（T+1）將這麼多年交收的秩序（T+2）改變了，每一個大的券商、小的券商，或者所有負責資金交收的銀行，全部都要調（整），所以港交所需要先整理好所有需要考慮的一些問題，了解背後的複習性、操作風險，全部鋪陳出來……讓各持份者大家都要回去，從自己的角度去想透那件事。」陳翊庭直言，因縮短結算周期牽涉整體市場上下游的調整，交易所不會像其他市場就改革建議般直接做諮詢，而是將有關於T+1的資訊全面分享予市場。

市場是否準備就緒成關鍵

陳翊庭強調，轉行T+1的主要障礙不在技術問題，並指按照目前港交所現貨市場結算平台（Orion Cash Platform，簡稱OCP）的系統升級計劃，於明年底便可於技術層面支援改行T+1結算。「問題是市場是否準備就緒。就以相對簡單的惡劣天氣不停市，以及（電子新股結算平台）FINI來說，都搞了這麼久……轉行T+1，我想難度肯定更大。」

美國印度採T+1 英討論推行

她補充說，在美股落實T+1結算前後，全球不少主要市場都在探討是否跟隨加快結算周期效率的議題，除印度股市已落實T+1結算外，相關討論以英國市場走得較前。以澳洲為例，由於與美國時差更大（悉尼較紐約早15小時），改行T+1的挑戰較香港更大。

根據法國巴黎銀行上月發布的《Global T+1 outlook》報告，截至5月底，美國及多個美洲市場如加拿大、阿根廷及墨西哥已成功轉用T+1。另印度於去年初成功轉用T+1，並正試行T+0結算，其他國家或地區亦曾就T+1作研究（見圖）。內地A股市場自1995年實施T+1，主要在限制買入股份翌日結算後才能沽出，遏止「即日鮮」炒風。法巴報告指出，大多數行業指標顯示，美國轉用T+1後改善了交易後業務的處理，如結算、交收和確認，但許多參與者、特別是境外的參與者同時表示，他們的成本有所增加。

陳翊庭解釋，由於處理結算的時間壓縮了，操作的要求更高，一旦出錯再沒有剩餘時間作補救，過去可以人手處理的工作，都要改為自動化處理，成本自然相對增加。「即使美國在推出數個月後，我也見到有文章討論，為什麼成本增加了。」

需人手改自動化處理 增成本

至於港交所去年11月亦推出新股結算平台FINI，將新股從定價至掛牌的時間，由T+5縮短至T+2，會否一併研究縮短至T+1。陳翊庭表示，FINI系統原設計便是T+1，但因一般香港公開招股路演均由亞洲區開始，然後再到歐洲、美國西岸及美國東岸等地，最後紐約定價。當時為配合讓上市發行人可趕回香港，出席傳統敲鑼上市儀式，才將FINI改為T+2，並非港交所於技術上不能支援T+1。