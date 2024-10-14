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外資對中央出招正面 為港股「做功課」

標籤：經濟

【明報專訊】上月24日中央公布推出「組合拳」支援經濟措施，引爆內地A股及港股在破紀錄大成交配合下展開大升浪。港交所（0388）行政總裁陳翊庭表示，當時她正於海外做投資者路演，她與眾多市場人士交談後，發現國際投資者對於期待已久的中國推出支援經濟措施，所釋出信息均屬正面，並指國際投資者即使不即時「追貨」，其最低限度為開始積極接收內地及港股市場資訊，以及「做功課」研究，避免投資回報表現落後。

陳翊庭表示，雖然今年初已認定，內地及香港股票估值低，國際投資者或全球基金沒可能對內地及香港股票投資長期低配，而此前國際投資者也多詢問內地何時才會出台政策。上月24日內地推出組合拳支援經濟後，國際投資者隨即就產生入市意欲。

成交旺能處理 港交所續測試系統

「（國際投資者）想聽多點……有一些就觀望（內地及香港股市）、沒有積極做功課。突然間發現『糟了，我再不做功課，我追落後，追不上。』……現在他們什麼信息均想接收，回去再慢慢消化。」

除於海外做投資路演之外，陳翊庭亦表示自己「對內亦忙」，港交所交易平台處理成交量的能力，亦需要不斷測試，而上周二（8日）港股創出6000億元大成交亦能夠處理，表示系統上應要測試、加強或修補的部分均會繼續去做。

A股公司擬成「翻版美的」到港上市

IPO市場方面，美的（0300）集資357億元，陳翊庭指出，美的已成為今年全球第二大的IPO（見表），她從業界及投行消息得知，美的上市後，內地有不少A股公司均有意跟隨先A後H的方式到港上市，寄望成為「翻版美的」。她更指出，現時投行與潛在客戶討論，亦不用再解答港股流動性及估值過低的問題。至於外企到港上市方面，陳翊庭稱，現時東南亞地區最為成熟，成事機會高。

陳翊庭表示，目前特專上市機制（18C）及GEM板改善後均已「開齋」、DE-SPAC（完成併購交易，指匯德收購（7841））也完成在即。另一邊廂，港交所亦正就《企業管治守則》改革及有關獨立非執行董事事宜做諮詢，表示目前收到250份以上的正式回應，上市科同事正做分析，她指出，港交所一直會比較香港與其他市場，於企業管治方面會否存差距，鞭策市場避免落後於其他市場。