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港股熾熱 路人市場人士分享喜悅

標籤：經濟

【明報專訊】港交所（0388）行政總裁陳翊庭表示，9月中起3個多星期，忙於新加坡、北京、倫敦及紐約四處奔波做投資者路演，出席多家投行安排的投資者會面，會見投資者、股東及中介機構。當中國際投資者反應較以往熱中，有不少臨時提出與她會面的要求，此行大有收穫。「上機前當日，恒指約為18,000點，港交所報230元；下機當天，恒指約為23,000點，港交所報370元。」港股成交額更由中秋節當日不足500億元，至屢創新高，更曾突破6000億元。

到海外路演 投資者臨時要求會面

內地出動「組合拳」支持經濟後，港股迎來一波升勢，但上周二（8日）市場以未見發改委公布具體措施為藉口急獲利，恒指大瀉2000多點，創下6000多億元成交量紀錄。但陳翊庭表示，即使恒指大瀉2000多點，有路人與她分享仍很開心，因為成交額很好。陳續指出，她認為該路人意思為「……（港股）如果成交疲弱地跌，那就代表沒承托，但若有6000億元幫你找到低位，又不是太需要擔心。」

港交所上周三（9日）於沙田馬場舉行「香港交易所盃」，陳翊庭表示氣氛熾熱，有市場人士向她表示，「我哋捱咗好幾年，終於見到曙光啦！」更有市場人士眼看上周二成交6000多億元，向她問道何時成交額可達1萬億元。她更提到先前有市場人士談及「今日3000億咋？」（指當日港股成交額），反映市場已對港股巨額成交習以為常。