內地9月核心通脹0.1% 3年半新低

以類別劃分，食品價格按年升3.3%，較8月擴大0.5個百分點，當中鮮菜、豬肉和鮮果價格分別漲22.9%、16.2%和6.7%。非食品價格由8月按年升0.2%至轉跌0.2%。另一方面，從PPI分項來看，生產資料價格下降3.3%，較8月擴大1.3個百分點，當中原材料價格跌3.2%；生活資料價格跌幅略擴大0.2個百分點至1.3%。

統計局城市司首席統計師董莉娟表示，9月消費市場運行總體平穩，CPI按月持平，按年回落至升0.4%主要是受去年同期對比基數走高影響。至於PPI按年跌幅擴大，主要由於國際大宗商品價格波動及國內市場有效需求不足等。匯豐早前發表報告，認為內地要應對通縮壓力，除了直接促進消費外，中央亦正在考慮在部分行業解決產能過剩問題，例如因住房行業的新常態而需求疲軟的行業，綠色轉型或有助減少產能。

上月才下調 高盛調高今年GDP預測

另因應財政部上周末公布快將推行多項刺激經濟財政政策，高盛將中國今年國內生產總值（GDP）增長預測重新由4.7%上調至4.9%。上月該行才降今年GDP增長預測0.2個百分點至4.7%。高盛表示，主要考慮到財政部將於末季使用2.3萬億元（人民幣，下同）的地方政府專項債券資金，且發改委提前批准明年合共2000億元的項目。該行亦將2025年GDP增長預測從4.3%上調至4.7%，但指隨着內地數據和政策變化，以及美國即將舉行選舉，未來幾周或會再調整相關預測。