moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

內地9月核心通脹0.1% 3年半新低

標籤：經濟

【明報專訊】國家統計局公布，9月居民消費價格指數（CPI）增幅較8月回落0.2個百分點，按年升0.4%，低於市場預期升0.6%。撇除食品和能源價格，核心CPI繼續放緩，按年升0.1%，為2021年2月後最低增幅。另工業生產者出廠價格指數（PPI）跌幅較8月擴大1個百分點，按年跌2.8%，較預期跌2.6%為多。匯豐早前發表報告認為，中央為應對通縮壓力，除了直接促進消費外，或會考慮解決部分行業產能過剩的問題。

以類別劃分，食品價格按年升3.3%，較8月擴大0.5個百分點，當中鮮菜、豬肉和鮮果價格分別漲22.9%、16.2%和6.7%。非食品價格由8月按年升0.2%至轉跌0.2%。另一方面，從PPI分項來看，生產資料價格下降3.3%，較8月擴大1.3個百分點，當中原材料價格跌3.2%；生活資料價格跌幅略擴大0.2個百分點至1.3%。

統計局城市司首席統計師董莉娟表示，9月消費市場運行總體平穩，CPI按月持平，按年回落至升0.4%主要是受去年同期對比基數走高影響。至於PPI按年跌幅擴大，主要由於國際大宗商品價格波動及國內市場有效需求不足等。匯豐早前發表報告，認為內地要應對通縮壓力，除了直接促進消費外，中央亦正在考慮在部分行業解決產能過剩問題，例如因住房行業的新常態而需求疲軟的行業，綠色轉型或有助減少產能。

上月才下調 高盛調高今年GDP預測

另因應財政部上周末公布快將推行多項刺激經濟財政政策，高盛將中國今年國內生產總值（GDP）增長預測重新由4.7%上調至4.9%。上月該行才降今年GDP增長預測0.2個百分點至4.7%。高盛表示，主要考慮到財政部將於末季使用2.3萬億元（人民幣，下同）的地方政府專項債券資金，且發改委提前批准明年合共2000億元的項目。該行亦將2025年GDP增長預測從4.3%上調至4.7%，但指隨着內地數據和政策變化，以及美國即將舉行選舉，未來幾周或會再調整相關預測。