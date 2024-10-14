籲停綠置居 免淪發達投機工具

高力香港估價及諮詢服務主管周若瑜在前周四於本報「名人樓市論壇」專訪中表示，在過去樓價急升的一段時間，政府推出資助出售房屋時增設一些階梯，隨着目前樓價已較2021年第三季歷史高位跌近三成，有部分當年新增的階梯現時未必再值得去做。報道中舉例，房委會於2016年開始推出「綠置居」，在「一換一」安排下，每個「綠置居」單位可同時滿足綠表買家自置居所的訴求，同時亦可交回公屋單位予有需要人士入住，上述安排與綠表申請居屋相同，惟與居屋比較，「綠置居」單位以較私樓折讓更多的價格、即更低價出售，因此亦更吸引。

上述報道見報不足一星期，香港測量師學會上周三對2024年度《施政報告》作出十大建議， 包括建議重新檢討公共和資助房屋政策，如暫停「綠置居」，嶺南大學何濼生在是次專訪被問及對此有何看法，他稱「綠置居」此資助出售房屋設計根本上就有問題，假如政府接納他的建議推出「有香港特色的組屋」，「綠置居」不單應暫停，而是可以取消。

綠置居轉售可勁賺 吸引更多人申請公屋

房委會今年推出的新一期「綠置居」，已於3月至4月接受申請，以市值五二折推售新建的市區盤長沙灣麗玥苑，提供約2359伙，售價由154萬至461萬元不等，平均呎價6470元，符合資格的申請者主要為公屋租戶，中籤者上月開始揀樓。

何濼生認為，由公屋租戶購買的「綠置居」售價訂得如此低，買入及自住一段時間後亦可以轉售勁賺，會吸引更多人申請公屋，形成惡性循環：「把『綠置居』賣得如此平，而且以抽籤方式發售，只會吸引很多想攞着數嘅人去抽獎。問題是『綠置居』屬現時公屋租戶所擁有的附帶福利，既然買『綠置居』可以發達，這便會增加申請公屋的吸引力，從而吸引更多人去申請公屋，這樣的話，政府興建多少公屋也不夠」。

公屋聯會在2021年根據房委會網站公布成交紀錄及多間地產代理數據，在「綠置居」研究參考了黃大仙景泰苑和深水埗麗翠苑兩個屋苑，合共41個單位轉售的資料顯示，所有單位的平均溢價約106.3%。

籲居屋不再抽籤 改「先申請先得」

房委會在2022年1月宣布收緊居屋和「綠置居」單位的轉讓限制，業主在第二市場以不高於原價轉售單位的年期由兩年增至5年，而在公開市場的轉售限制期限則由10年延長至15年。何濼生認為，即使收緊居屋和「綠置居」單位的轉讓限制屬方向正確，但仍做得不夠，應該進一步收緊：「居屋作為寶貴的資助出售房屋資源，不可以作為一個抽獎遊戲，原因是個別居屋屋苑位置比私樓更優越，售價卻很低、很不合理，這令幾乎每個人也想買，吸引很多人參與抽獎，博買入後轉售賺大錢，這些投機需求應該被打擊，所以要進一步收緊轉讓限制」。

據報道，是次《施政報告》擬為多次申請居屋卻未能中籤的年輕家庭提供額外申請編號，何濼生認為要做得更徹底，建議不止年輕家庭、所有居屋申請者由抽籤改為排隊先申請先得以作分配，則首次申請失敗後下次申請時較當時首次申請者有優先認購權，餘此類推。

稱出售公屋鼓勵躺平 堅決反對

香港測量師學會上周三亦建議將所有公屋單位僅作出租用途，不可出售，以防止更多公屋單位流入公開市場，確保公屋資源用於滿足真正有需要的群體的租住需求，何濼生表示，對此非常同意：「租者置其屋計劃我由此始終都是反對的，原因是公屋租戶向政府低價買入單位後，可以在二手市場轉售圖利，這樣只會吸引更多人來申請公屋，這樣的話，興建多少公屋也是不夠的」。

總結是次訪問，何濼生強調，本港政府制定房屋政策時，需要避免資助出售房屋「幫人發達」，原因是這會吸引很多人「躺平」、不努力工作提升收入以符合資格申請資助出售房屋。

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