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毛戈平化妝增長快 走高端路線

【明報專訊】毛戈平是內地著名化妝師，按百度資料，他先後為40多部電影、電視及20多部舞台劇從事化妝造型設計。至於毛戈平化妝品（下文簡稱「戈平化妝」以資識別），便是毛所創辦的公司，名字相同，可見毛戈平這IP幾乎便是公司的最重要「資產」。理所當然，戈平化妝就是銷售化妝護膚品，去年公司業績突飛猛進，收入升近六成、盈利升近九成，放諸同行其增長亦絕不失禮，要關注的是往後能否持續保持急促增長勢頭。

撰文 旻晞

按Euromonitor及國家統計局的數據顯示，去年內地化妝品零售額達618億元，按年增長11%。按此資料比較，戈平化妝增長絕對跑贏同業，比較同業巨子生物（2367）去年收入35.2億（人民幣，下同），增長49%，戈平化妝收入增速亦較快，儘管實際金額稍落後於巨子生物。按弗若斯沙特利文資料，以去年高端美妝集團零售額計，戈平化妝排名第7，市佔率1.8%。公司上周再向港交所遞表計劃來港上市，獨家保薦人為中金。

戈平化妝增長確是快，2021年至2023年收入複合年增長率為35.3%，今年上半年收入已達19.72億元，相當於去年全年收入的68%，按年增長41%，增速仍快。公司定位為國貨高端美妝品牌，旗艦品牌MAOGEPING於2000年推出，提供精選的彩妝及護膚品組合。至2008年，集團推出另一品牌「至愛終生」，相對較瞄準大眾市場。惟按產品銷售收入分佈計，至愛終生收入佔比仍相當低，且愈見下跌，2021年還佔3.4%，至去年已降至1%，再至今年上半年進一步降至0.7%；即MAOGEPING佔產品銷售收入達99.3%，或間接證明「毛戈平」這IP的威力似乎未能「延伸」至公司其餘產品線。

化妝品的效果如何或各有主觀判斷，但從產品定價上便可看見其高端的定位。戈平化妝的彩妝產品的建議零售價通常介乎200元至500元；護膚品的建議零售價通常介乎400元至800元；若根據弗若斯特沙利文資料，去年內地人彩妝人均支出才83元。

毛利率穩定 保持較高水平

除產品銷售，戈平化妝亦有化妝藝術培訓及相關銷售業務，目前公司於全國創辦了9所化妝藝術機構，提供全面的面授化妝培訓課程。相關業務於過去兩年佔公司收入介乎3%至3.6%。

產品定價高端，集團毛利率保持較高水平，且往績期間其毛利率相當穩定，保持於83%以上，每年差距不多於1個百分點，考慮其化妝品原材料成本於2022年及2023年分別按年上升30.5%及47%，以及其大供應商佔採購總額逾五成，似乎既反映戈平化妝於產品定價上有較大議價能力同時，其客戶的忠誠度亦較高。在生產上，集團選擇可靠的ODM/OEM供應商負責的產品生產，但保留了對產品屬性、功效和美學表現的決定權。

銷售開支急升 研發支出佔比低

值得注意是，戈平化妝雖定位為高端美妝，但其研發開支相對收入來說卻異常低，即使去年研發成本按年大增65.5%，但佔收入比仍不到1%，僅0.8%，放諸行業當中亦是偏低，如本欄曾指出巨子生物研發開支比例亦是低，但去年其研發支出佔比仍至少有2.1%。

相對而言，戈平化妝似乎更願花錢於市場銷售推廣，去年其銷售開支按年急升46.8%，佔收入比重高達48.9%。公司主要透過線下直銷銷售產品，即透過各百貨商店內的自營專櫃有關，去年線下銷售佔產品銷售收入57.6%、銷售收入按年升48%；另外42.4%來自線上銷售，銷售收入增長近70%。

從往績看研發水平佔比偏低未出現顯著問題，但正如戈平化妝招股文件指出，內地美妝行業正面臨產品同質化的挑戰，消費者難以建立對某一品牌的忠誠度，美妝品牌塑造自身的品牌差異化以提升競爭力存在挑戰，品牌方要從產品質量、定位、研發、營銷等方面下功夫，找出自身特點才能脫穎而出。任何領先品牌亦未必有足夠把握其領先地位能持續，營商手法及產品創新兩者不可或決。

另一點便是戈平化妝與創辦人毛戈平兩者有如命運共同體。招股文件形容毛戈平為中國美妝界標誌性人物，用美學理念及企業家精神打造其品牌，換句話說毛戈平的聲譽有如戈平化妝品牌地位，這現象於華人社會相當常見。問題是往後如何把毛戈平的知名度與戈平化妝品牌知名度「分道揚鑣」，是戈平化妝能長遠延續發展的重大議題。

事實上，至目前為止戈平化妝的家族企業色彩相當濃厚，毛戈平為公司執董兼董事長，與任職執董兼副董事長的妻子汪立群共持有57.26%權益，為公司控股股東；毛戈平的兩位姐姐──執董兼副董事長、資深副總裁毛霓萍，以及執董兼資深副總裁毛慧萍分別持有11.34%及9.6%權益；汪立群的胞弟、執董兼副總裁汪立華持股6.11%；毛霓萍的兒子徐科君持股2.5%；毛慧萍的兒子丁韜持股2.5%。而公司董事會9名成員中，6名執董有5人是一家人，另加一名執董兼行政總裁宋虹佺及3名獨立非執董，召開董事會有如家庭會議。

過往分紅慷慨 上市後派息政策受關注

另一點是戈平化妝往績分紅相當慷慨，至少證明公司應不缺錢。2021年度派4000萬元、2023年度派2.5億元，或由於公司去年業績尤佳，派息更是慷慨，公司分別於今年2月及4月舉行的股東大會上，向全體股東宣派股息各5億元，合共10億元，而公司去年盈利才6.6億元。那麼一旦上市後派息政策又如何？招股文件說董事會根據多項因素再作決定，未有既定派息比率政策目標。今年5月，中證監就毛戈平境外發行上市備案要求提交補充資料，其中一項是要求戈平化妝說明公司報告期內分紅的合理性，以及內部決策程式的合規性。上市前是私人企業，如何分紅都是毛家的事，上市後怎樣分紅便是投資者要關注的事了。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

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