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周大福：翻新門店 藉差異化吸客 黃金周生意符預期 按年跌幅收窄

【明報專訊】周大福珠寶（1929）於今年成立95周年之際宣布開展品牌轉型，全面革新零售業務，重點之一是未來5年翻新旗下所有門店。集團董事總經理黃紹基受訪時表示，周大福將不斷審視門店組合以達至高質量增長；同時提升品牌形象，以體驗式及文化價值吸引消費。

明報記者 蕭嘉聰

黃紹基指出，集團提早兩年達成7000間門店的目標，過去兩三年開設約3000多間門店，接下來更要看重門店的管理效率，例如貨品收轉率、合銷度、消費者服務等，為不同地域的門店帶來差異化及各項資源。黃紹基舉例，集團通過大數據審視每個商圈，了解其消費力水平，是否已經飽和，從中決定淘汰低表現門店，將銷售集中在其他門店，達至「重質不重量」。

革新零售業務 着重體驗式消費

至於改革面對什麼「包袱」，黃紹基解釋，轉型是時代的產物，例如2010年前賣鑽石是大趨勢，不過現時黃金才是時尚，周大福亦會隨之改變「順住時機去做」。他提到，過去集團多次改變行業規格，包括「9999金」、90年代珠寶首飾一口價等，現時加入數碼化亦是多次變革之一，重要的是比起同業早着先機。

黃紹基以9月中環新店為例，陳列、服務更合乎消費者喜好，人流增長同時高單價的珠寶銷售明顯上升。此外，旺角3間門店的產品組合亦會有差異，以吸引客人「去勻咁多間」。

稱港雖市道困難 惟底子好

地緣政治局勢緊張，黃金價格亦隨之上升，黃紹基表示，金價高企的確影響市場需求，但仍有一些剛性需求，加上黃金首飾成為潮流，集團因此出售更多定價黃金產品，不因金價走勢而影響購買意欲。內地定價黃金產品零售值佔比在2025財年首季（今年4至6月）大幅增加至近16%，2024財年同期約為6%；零售值亦按年增長超過一倍。

談及今年十一黃金周表現，黃紹基透露，生意合乎預期，按年錄得下跌但有所收窄。他認為，內地消費模式已出現明顯變化，因此推出更多定價黃金產品，加上內地政府日前推出一些利好政策，加大市場信心，相信第三至第四財季可逐步改善。

香港方面，黃紹基坦言，疫情以來消費層、年齡層已有所改變，更追求性價比，因此亦會積極降低成本適應市場。他強調，雖然香港市道困難，「不過底子好，所以無問題」。