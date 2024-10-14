核心團隊 網羅中外專家

她表示，因為近幾年主要在內地工作，認識了多家內地上市公司，其中一些涉及水產養殖和相關的海洋裝備，所以對這些方面產生了興趣，更被中國聯塑集團的子公司聯塑精銦邀請擔任海洋裝備智能化技術顧問。

這次她創辦藍潔豐侖，公司的核心科技團隊也同時網羅了中外專家。其中，海洋工程技術總監是內地人，曾經在大集團工作，帶領2000人進行海洋工程設計和製造。首席科學家則是外國教授，研究了水產養殖超過20年，尤其精於基因和遺傳學。分子科學家也是外國人，研究了海鮮蛋白和海鮮食物過敏多年。另外，該公司還找來兩名大學學者擔任水產養殖顧問。其中一人是浙江海洋大學水產學院的副院長兼教授，另一人則是香港城市大學傳染性疾病和公共衛生部的水生動物健康教授（外國人）。此外，還有一名海洋裝備和工程顧問、兩名人工智能和軟件顧問。

吳潔純表示，之所以要找來多方面的專家加入該公司，或者擔任外部顧問，是因為該公司除了涉足智能海洋裝備之外，未來還會開展智能魚健康管理、智能生長監控、人工智能精準養殖等業務。其中，明年可能會研製出一款輕便儀器的初階版本，讓水產養殖業者可以很方便和快捷地檢測，水中是否有6種經常感染亞洲魚類的病原體。

[新經濟新天地]