DHL：港空運擁清關效率高優勢 亞洲增長加快 看好明年發展

明報記者 黃志偉

現時香港機場處理約75%進出其他內地城市的空運貨，餘下約25%則從珠三角直運。蔣國雄說，香港地理優勢是4小時的時區已覆蓋大部分亞洲主要城市，而且香港作為自由港和傳統貿易中心，許多重要的主要決策者都在這裏，故轉口貿易仍較頻繁。

暫未見歐美市場需求明顯倒退

蔣認為，雖然在「China+1」（避免只於中國投資）的背景下，部分生產工廠搬遷至東南亞地區，但關鍵的零部件依然在內地生產，未見明顯回落，故相信香港仍有許多商機。他對明年香港空運發展保持樂觀，因暫時未見歐美市場需求有明顯倒退，加上亞洲區增長加快，當中公司的印度和澳紐航線表現不錯。同時，全球前十條貿易鏈中有六條位於亞洲，若明年美國市場轉差，相信亞洲區內增長可抵消影響。

踏入傳統貨運旺季，蔣國雄稱公司投資約1億歐元（約8.5億港元）於歐洲部分貨運站，加強處理貨物效率，並有8架波音777貨機投入服務以應對末季需求。蔣又認為，隨着電子商務市場的增長，中小企也希望參與其中，相信DHL提供的物流服務能吸引他們使用，例如縮短企業客戶開戶過程；幫助他們查閱出口產品到特定國家時所需的清關手續和文件；以及彈性處理送貨時間等。他續稱，公司今年首8個月貨量按年有所增長，尤其B2C電子商繼續帶動，增長勢頭較B2B客戶明顯，料該貿易模式仍是空運未來增長點。

有力處理三跑啟用後潛在貨量

據悉香港機場最快今年11月28日全面重開中跑道，屆時正式改以3條跑道運作。蔣指出，公司近年已擴建中亞區樞紐中心（見表）和在類近香港機場新設香港西運作中心，亦增加直飛航班，相信已有足夠運力處理三跑啟用後未來幾年潛在貨量。短期內，公司將專注於公司網絡運力和可持續發展，包括繼續加強其他貨運中心設施運作，亦會提升公司在港車隊的電動車比例由約13%至2030年的60%。