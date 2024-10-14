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目標2030年可持續航油佔比增至30%

【明報專訊】實現零碳排放已成全球共識，當中航空業透過提升可持續航空燃油（SAF）佔總燃油的使用比例，以達到減排目標。DHL Express香港及澳門董事總經理蔣國雄於本報專訪時提到，集團去年SAF使用比例達到3.18%，已符合英國、歐盟等機場的SAF規定，目標2030年可進一步提高至30%。

根據國際航空運輸協會（IATA）的最新預測，今年SAF的產量將達到150萬噸，但這僅佔航空燃料需求的0.53%。由於SAF供應嚴重不足，導致其在現貨市場的價格比傳統化石燃油高出3至5倍，這對航空公司增加SAF使用比例的計劃造成阻礙。另各地機場亦紛紛訂立強制使用SAF的政策。例如，歐盟和英國等地區規定從明年開始SAF的使用量必須達到2%。

不過，蔣國雄指出，公司於2022年與英國石油公司（BP）和納斯特（Neste）達成協議，承諾向公司供應超過8億公升的SAF。另去年亦與World Energy簽訂7年合作協議，以取得6.68億公升的SAF。他認為，這些舉措可滿足短期內集團的需求，「我們預期市場供應愈趨增加，但最大挑戰是未來幾年，而我們覺得已足夠使用」。

公司於去年5月推出「GoGreen Plus」方案，讓客戶因應營運需要在供應鏈上減碳排放。蔣國雄引述DHL香港空運貿易領先指數第三季報告指出，有78%的本地空運用家願意參與減少碳排放，當中88%受訪者願意額外付出最多10%的物流成本。他稱，客戶可用該方案以獲得減排證明，從而滿足歐盟對上市公司可持續發展的披露要求，而該方案至今已有1700個客戶使用，當中金融服務行業較多。

倡港機場建專用SAF油缸

香港機場管理局於今年2月應政府要求就SAF展開顧問研究，並於第三季完成。蔣國雄表示，目前香港機場並未設置專用的SAF油缸。儘管客戶仍可在其他地區選擇公司的「GoGreen Plus」方案以使用SAF，但香港作為公司中亞區樞紐中心，有大量航班進出。若能夠建立相關的基礎設施，將有助於公司增加使用SAF的途徑。