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比亞迪拓德國 售價或21萬起

【明報專訊】比亞迪（1211）執行副總裁李柯接受《法蘭克福匯報》（Frankfurter Allgemeine Zeitung）訪問時提到，在德國推出的首款電動車價格可能在2.5萬至3萬歐元（約21.24萬至25.49萬港元）。她續稱，預計說服潛在的德國買家將需要「不到6個月的時間」，「我們需要給他們一些時間來對比亞迪產生信任」。

稱歐汽車商不具競爭力

李柯又表示，歐洲汽車製造商不具競爭力，因其缺乏一致的電動車政策，並正在避免競爭。她稱一個飽和、競爭高度激烈的市場讓中國汽車製造商變得非常有競爭力。她直言：「全球所有製造商都應該參與這場競爭，那些猶豫不決、退縮的企業就會輸掉。」

對於歐盟早前通過向從中國進口的純電動車加徵關稅，她認為歐盟不會再作出任何讓步，因汽車行業的游說團體力量非常強大。

另中國商務部新聞發言人日前就中歐電動車關稅磋商情况指出，雙方仍存在重大分歧，到目前為止，磋商仍未達成雙方均能接受的解決方案，並稱已正式邀請歐方盡快派技術團隊來華，繼續下一階段面對面的磋商。

歐盟加徵關稅原因主要是據歐盟調查，指中國純電動車價值鏈受益於「不公平的補貼」，認為這對歐盟純電動汽車製造商帶來經濟損害威脅。翻查比亞迪去年業績，期內「其他收益」錄52.5億元人民幣，當中「與日常活動相關的政府補助」便有46.2億元人民幣，按年增1.76倍。