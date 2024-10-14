比亞迪拓德國 售價或21萬起

稱歐汽車商不具競爭力

李柯又表示，歐洲汽車製造商不具競爭力，因其缺乏一致的電動車政策，並正在避免競爭。她稱一個飽和、競爭高度激烈的市場讓中國汽車製造商變得非常有競爭力。她直言：「全球所有製造商都應該參與這場競爭，那些猶豫不決、退縮的企業就會輸掉。」

對於歐盟早前通過向從中國進口的純電動車加徵關稅，她認為歐盟不會再作出任何讓步，因汽車行業的游說團體力量非常強大。

另中國商務部新聞發言人日前就中歐電動車關稅磋商情况指出，雙方仍存在重大分歧，到目前為止，磋商仍未達成雙方均能接受的解決方案，並稱已正式邀請歐方盡快派技術團隊來華，繼續下一階段面對面的磋商。

歐盟加徵關稅原因主要是據歐盟調查，指中國純電動車價值鏈受益於「不公平的補貼」，認為這對歐盟純電動汽車製造商帶來經濟損害威脅。翻查比亞迪去年業績，期內「其他收益」錄52.5億元人民幣，當中「與日常活動相關的政府補助」便有46.2億元人民幣，按年增1.76倍。