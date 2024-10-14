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Mali Chivakul：內地消費品進口落後家庭支出增長

【明報專訊】我們根據近日中國發布的寬鬆政策，為中國的消費模式做了分析。雖然去年新冠疫情後的家庭支出激增，但我們留意到消費品進口僅略為增長。消費者對服務和體驗的偏好已經發生了變化，旅遊服務進口現已恢復到2019年的水平。低收入家庭可能主要將社會轉移收入用於內地消費，因此對世界其他市場幾乎沒有直接溢出效應。在總需求強勁的背景下，大宗商品進口最終可能會有所增加。

發達市場主導中國消費品進口

在新冠疫情後，家庭消費支持了經濟增長，2023年中國城鎮家庭支出增長了8.3%，遠高於名義GDP的4.6%增長。今年迄今，中國城鎮家庭支出已上漲了6%（名義GDP為4%）。勞動力市場不確定性上升、房價下跌和通縮壓力導致中國家庭變得更加注重支出控制。消費者已經從更昂貴的商品轉向更便宜的商品，並優先考慮服務和他們的 「體驗」，部分人們稱之為 「消費降級」。

我們首先看看消費增加對進口的直接影響：「消費降級」不利於進口商品和服務，原因是進口消費品通常屬於高端消費。雖然家庭支出激增了逾8%，但2023年消費品進口僅增長了1.2%。消費者減少海外旅行，取而代之的是更頻繁的國內短途旅行，這現象與過去兩年商品和服務進口持平的情况一致。

自2018年以來，消費品在中國總進口額中的份額一直持平，保持在13%的水平。發達市場主導着中國消費品的進口，其中美國、日本和德國位居前三，再加上澳洲、法國、韓國和意大利一起已約佔總消費品進口的一半，這些國家將是中國整體消費量增長的主要受益者。

在服務方面，旅遊服務的進口額最近已達略高於每月200億美元的水平，與2019年的水平相若。中國遊客逐漸回歸亞洲旅遊，月度入境人數已接近疫情前的水平，尤其是澳門和新加坡。我們預計這些亞洲目的地將成為旅行支出增加的主要受益者。

需大規模刺激計劃

一般來說，支援低收入家庭的社會轉移支付可能主要用於國內，當中包括專家一直提倡的醫療健康支出和退休金。這些補貼對進口的溢出效應很小，對大宗商品進口的影響也將有限。中高收入家庭在進口商品上的支出較高，但他們很大機會難以直接受惠於以消費為導向的財政計劃。他們希望財政刺激措拖的規模龐大至能夠提振整體收入前景，繼而將決定他們消費模式。

瑞士嘉盛銀行新興市場經濟師兼策略師

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Mali Chivakul 投資放大鏡]