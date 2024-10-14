袁國守：港股本周料先行整固

然而，樂觀派認為，港股一口氣狂升6000點後回吐，實是相當健康，且預期中央會不斷出招刺激經濟，故今趟升浪還未完，不用過度惶恐。

事實上，重陽節長假期前，市場憧憬上周六（12日）召開的財政部記者會有好消息，恒指走勢已回穩，上周四收報21,251點，升614點或2.97%。至上周六，財政部沒令市場失望，表示將推一籃子增量政策，並稱有較大空間提升舉債和赤字。

可是，財政部未有公布太多具體數字，即市場最關注的增量財政政策規模等問題，故本周A股和港股走勢較難判斷，料先行整固機會較高。另外，特首李家超將在本周三（16日）發表新一份《施政報告》，地產界期待會有刺激樓市措施出台，若屬實，可為本港樓市「冲喜」。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]