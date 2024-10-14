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陳永傑：內地人南下買樓創新高

標籤：陳永傑

【明報專訊】受惠今年2月底全面「撤辣」，普通話拼音買家入市宗數佔比已連續6個月達兩成以上，8月錄22.8%，當中一手佔31%，二手則近19%。根據中原數據，今年首8個月累計錄得7575宗普通話拼音買家入市登記，總值848.97億元，較去年同期分別上升70%及43%，兼齊創有紀錄以來同期新高。

本港銀行跟隨美國減息，不少內地客早着先機，趁減息前偷步入市。中原地產最新數據顯示，減息前的8月份共錄3271宗一二手私樓買賣登記，當中已知姓名、原業主英文姓名全寫為普通話拼音的成交佔745宗，較7月增3.04%；近期不少新盤低價促銷，吸引大批內地人執平貨，上月由普通話拼音買家購入的單位，涉及總值66.3億元，按月跌15%，當中一手佔逾55%，涉36.7億元。

本月一手焦點盡在啟德，區內新盤熱賣，內地客料屬重點客源。中原地產大數據顯示，自「撤辣」至今，普通話拼音買家入市啟德個案增至652宗，冠絕全港，比第二位的黃竹坑342宗多出逾九成，涉及金額更突破110億元。至於8月，最多普通話拼音買家入市的地區為啟德新區，有132宗，佔該月整體313宗登記的42%，並較7月20宗急升5.6倍，遠遠多過第二位的屯門掃管笏及兆康的55宗及19宗。

本港進入減息周期，加上近期中央推出多招支持經濟、樓市及股市，包括下調存款準備金率0.5個百分點、向金融市場提供長期流動性約1萬億元人民幣，而年底前仍有機會再降準0.25至0.5個百分點；而香港銀行取態亦轉趨積極，在多項利好因素下，預計會吸引更多內地資金來港，尤其於物業市場尋寶。

中原地產亞太區住宅部總裁

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[陳永傑]