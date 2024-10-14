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廖偉強：受惠港股大時代 樓市惹憧憬

標籤：廖偉強

【明報專訊】內地公布大規模救市措施後，香港隨即上演了港股「大時代」，外資重臨，雖然其間出現很大波幅，但整體而言仍向好，很多人在當中獲利。不過，也有很多投資者在早年高位入貨，至今仍未能回到從前，資金流不足下，就算明知這次是賺錢的好機會，但仍然是錯失了。近期樓市也有這種事情發生，不少物業投資者眼看樓價由高峰期回落三成，而且又進入減息周期，再加上中央出「組合拳」連環救市，現在就是最好的入市機會，但礙於早年高位持貨太多，現在已沒有能力或沒膽量入市。筆者相信，樓市已逐漸儲備回升的動力，這些投資者，總會有資金解鎖的機會。

正如筆者早前提過，香港縱面對幾多挑戰，但優勢總是存在的。在最新的《2024年世界人才排名》，香港上升至第九位，是2016年以來首次重返十大之列；而世界銀行的《營商環境成熟度評估報告》，將香港評為表現最好十個經濟體之一。截至8月，各項輸入人才計劃共收到36萬宗申請，並已批出23萬宗，證明香港仍有着很大的吸引力。最近的《全球金融中心指數》報告中，香港在全球金融中心排名中重返第三。

第三季香港的IPO市場已重返全球前四位，目前更約有100家公司正在排隊上市。隨着近期股市反覆上升，不少投資大行都看好中資股及中國股市。筆者相信，港股暢旺所帶來的效應，不但會帶動消費市道和整體經濟，亦肯定惠及樓市。部分股市獲利資金將流入樓市，加上息口回落，令市場信心逐步恢復，入市步伐亦加快，近期新盤市場表現可人，其實已逐漸浮現出港股「大時代」所帶來的效應。末季至明年樓市，絕對值得期待。

利嘉閣地產總裁

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[廖偉強]