廖偉強：受惠港股大時代 樓市惹憧憬

正如筆者早前提過，香港縱面對幾多挑戰，但優勢總是存在的。在最新的《2024年世界人才排名》，香港上升至第九位，是2016年以來首次重返十大之列；而世界銀行的《營商環境成熟度評估報告》，將香港評為表現最好十個經濟體之一。截至8月，各項輸入人才計劃共收到36萬宗申請，並已批出23萬宗，證明香港仍有着很大的吸引力。最近的《全球金融中心指數》報告中，香港在全球金融中心排名中重返第三。

第三季香港的IPO市場已重返全球前四位，目前更約有100家公司正在排隊上市。隨着近期股市反覆上升，不少投資大行都看好中資股及中國股市。筆者相信，港股暢旺所帶來的效應，不但會帶動消費市道和整體經濟，亦肯定惠及樓市。部分股市獲利資金將流入樓市，加上息口回落，令市場信心逐步恢復，入市步伐亦加快，近期新盤市場表現可人，其實已逐漸浮現出港股「大時代」所帶來的效應。末季至明年樓市，絕對值得期待。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]