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布少明：《施政報告》應提振樓市

標籤：布少明

【明報專訊】自從本港銀行業跟隨美國聯儲局減息，再加上中央「組合拳」出招力谷樓股市場，利好本港整體投資氣氛，樓市交投亦回暖，一手銷情更是頻頻報捷，資金豐厚的大手客入市「掃貨」，「西餅客」重現江湖。

雖然樓市正步入「穩定恢復期」，但由於本港一手庫存仍高企，樓價仍未完全擺脫下調壓力。有見及此，筆者希望即將公布的《施政報告》有刺激樓市的措施出台，扶助樓市盡快回勇，進一步帶動經濟復蘇。事實上，近期社會各界已相繼出謀獻策，日前香港地產建設商會亦倡議放寬「新資本投資者入境計劃」投資門檻，容許將購買住宅物業納入投資計劃。

筆者重申，個人相當贊成此意見，而且正如早前專欄所述，應在3000萬元的投資移民金額中，容許有約1000萬元可以購買住宅物業，主要原因是各「人才」來港首要解決的一定是住屋問題，所以若然政府希望吸引各地「人才」來港發展，以較全面的配套幫助外來人士融入至關重要。

筆者亦在此提出更多振興樓市供政府參考。首先，可考慮停止賣地1年，讓市場慢慢消化一手存貨。就目前的情况來看，並非不可能。發展局日前公布，本財政年第三季（10至12月）賣地計劃，單計住宅官地，只有1幅大圍地皮，提供約360伙。另有兩項建議是希望政府調低置業釐印費，全線減0.5%。筆者相信此舉，不但可減輕市民上車的負擔，有助刺激本地買家入市的同時，亦可吸引更多外來資金投入本港樓市。

個人亦建議政府容許買家於繳付買賣合約釐印費時，可按個人需要申請延後支付，例如延期至簽約時才支付，藉此增加買家調配個人資金的彈性，料此舉同樣有助帶動樓市表現。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]