港股險守21000 北水122億淨買創半年高

恒指低開23點後，最多跌558點，低見20,693點，之後A股重拾動力，港股午後一度轉升，最多升96點，高見21,348點，全日收報21,092點，跌159點。國指及科指分別跌0.5%及1.4%。

內房股受捧 潤地中海外升逾半成

大市成交2770億元，較上日減少14.8%，是10月4日後最低。但北水續踴躍買港股，淨流入達121.7億元，較上日增加15%，是3月22日後最多，亦為連續兩個交易日吸資超過100億元。資金主力買阿里巴巴（9988），全日吸資15.4億元。

財政部周末發布會提出專項債資金可用於收購土地和樓房庫存等措施，但未提金額，內房股照升，兩大國企內房華潤置地（1109）及中海外（0688）齊升逾半成，為表現最好兩隻藍籌。

但科網及內需股卻成跌市主力。美團（3690）跌半成；安踏（2020）跌逾8%，為表現最差藍籌；百威亞太（1876）跌半成、李寧（2331）挫4%。

獨立股評人郭思治表示，港股經過8周的上升，調整很正常，現時恒指續低於10天線（約21,606點），認為調整未完，預期後市表現反覆。不過，每日成交仍有二三千億元，顯示資金仍未流走，相信今輪升浪未完結，直至成交回落至1000億至1500億元以下。

彭博：對冲基金上周沽中資股破紀錄

另外，彭博社根據高盛交易部門報告報道，對冲基金上周賣出創紀錄數量的中資股，其中最大單日淨賣出為上周二（8日）。A股和H股佔淨賣出的85%，中國股票總配置和淨配置在前幾周大幅增加後均出現下降。自9月24日內地宣布「組合拳」政策以來，近60%的中資股票淨買入已逆轉。

不過，瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊指出，包括房地產、貨幣、資本市場在內的政策支持正處於逐步落地的階段，財政政策細節有待公布，因此政策寬鬆所帶來的市場情緒修復動能依然存在。從流動性的角度，大量場外資金，包括新開戶的個人投資者、新發行認購的公募基金、此前低配中國股市的外資，以及尚未入市的中長線資金等仍待入場。

A股昨表現波動，先跌後回升，三大指數收市升逾2%，其中滬指升2.07%、深成指升2.65%、創業板指數漲2.6%。